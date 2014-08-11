Davutoğlu: Irak'ta olanlar darbe teşebbüsü gibi

Irak'ta pek çok kesimin üçüncü dönem başbakanlık iddiasından vazgeçmesini istediği Nuri Maliki, 24 Temmuz’da Irak Cumhurbaşkanı olan Fuad Mahsum’u anayasayı ihlal etmekle suçladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise "Maliki’nin başbakanlıkta ısrar etmesi ve bütün tarafların taleplerine rağmen vazgeçmemesi üzerine, darbe teşebbüsüne benzer bir durumla karşı karşıya kalındı” değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeere Türk’te yer alan habere göre, Irak Başbakanı Maliki, televizyonda yaptığı konuşmada Mahsum’u kendisinin başbakanlığını anayasaya aykırı bir şekilde engellemeye çalıştığı gerekçesiyle mahkemeye şikâyet edeceğini belirtti. Ayrıca başbakanlıktaki iddiasından da vazgeçmeyeceğini yineledi.

Irak Başbakanı'nın sert mesajlar içeren konuşmasının ardından Maliki’ye bağlı özel birlikler başkent Bağdat’ın stratejik noktalarında konuşlandı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bağdat'taki gelişmelerle ilgili olarak "Maliki’nin başbakanlıkta ısrar etmesi ve bütün tarafların taleplerine rağmen vazgeçmemesi üzerine, darbe teşebbüsüne benzer bir durumla karşı karşıya kalındı. Daha önce Sünnilere benzer bir tutumla davranıldığı için Irak’ta sorunlar baş gösterdi. Ümit ederiz Maliki bu yanlış yoldan ve yöntemden vazgeçer" dedi.

Adı başbakan adayları arasında geçen Irak Meclisi Başkan Yardımcısı Haydar İbadi, Twitter hesabında Şii Ulusal İttifakı’nın başbakan arayışında sona geldiğini belirtti. İbadi, Maliki’ye çekilmeyi önerdi.

Maliki, 7 Ağustos'taki parlamento oturumu öncesinde, yeni hükümetin kurulması sürecinde anayasal olmayan herhangi bir girişimin Irak'ta 'cehennemin kapılarını açabileceğini' söylemişti.

ABD'den Mahsum'a destek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Brett McGurk ise Twitter hesabı üzerinden Mahsum’a destek verdi. McGurk, “Irak Cumhurbaşkanı Fuad Mahsum’un ve ulusal uzlaşıyı sağlayabilecek bir başbakan adayının tam destekçisiyiz” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf de “ABD, Cumhurbaşkanı Fuad Mahsum'a Irak Anayasası'nın garantörü olma rolünde tam destek vermektedir. Irak'ta zor yoluyla ya da anayasa ve yargı süreçlerinin manipülasyonuyla sonuç elde etme çabalarını reddediyoruz” dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, 9 Ağustos Cumartesi günü Iraklı liderleri büyüyen IŞİD tehlikesine karşı daha kapsayıcı bir hükümet kurmaları yönünde uyarmıştı.

Hükümet oluşturulacak

Irak'ta siyasi taraflar arasında yazılı olmayan bir anlaşma çerçevesinde meclis başkanı Sünnilerden, başbakan Şiilerden, cumhurbaşkanı ise Kürtlerden seçiliyor.

İç karışıklığın arttığı Irak'ta mezhepçi politikalarla ülkeyi bölmekle suçlanan Başbakan Nuri Maliki üçüncü dönem başbakanlık iddiasından asla vazgeçmeyeceğini söylese de, ülkede farklı kesimlerden birçok siyasetçi Maliki'yi yeniden başbakanlık aday olmaması konusunda uyarmıştı.

Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani birçok kez Maliki'nin başında olduğu herhangi bir hükümette kesin bir biçimde yer almayacaklarını açıkladı.

Irak'ta kriz sürüyor

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) 10 Haziran günü ülkenin ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.

IŞİD’in bölgeye düzenlediği saldırının ardından Irak ordusunun askerleri bölgeden çekilmişti.

Örgüt güçlü bir direnişle karşılaşmadan kısa süre içinde ülkenin kuzeyinde geniş bir bölgeyi ele geçirmeyi başarmıştı.

IŞİD 10 Haziran’da Musul’u ele geçirdikten sonra Fırat ve Dicle nehirleri çevresinde de etkinliğini büyük ölçüde artırdı ve Suriye ile Irak arasındaki sınırı fiilen ortadan kaldırdı.

Örgüt son olarak Irak'ın batısında, Kürt Yönetimi'nin elinde bulunan bazı bölgeleri de alarak etkinlik alanını genişletti. Ancak peşmergeler ile IŞİD üyeleri arasında çalışmalar devam ediyor