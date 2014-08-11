Maliki: Baskılar beni 3. dönem için adaylıktan vazgeçiremez

Irak Başbakanı Nuri El Maliki, 3. dönem için adaylıktan vazgeçmeyeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Maliki'ye bağli Şii gruplar Bağdat'ın stratejik noktalarına yığınak yapmaya başladı.

Maliki ayrıca, yeni seçilen Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un anayasayı ihlal ettiğini ileri sürdü.

Bu açıklama sonrası Şii gruplar başkent Bağdat'taki güvenlik önlemlerini artırdı ve stratejik noktalara yığınak yapılmaya başlandı.

Maliki'nin açıklamalararına ilk tepki ABD'den geldi. Dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin Irak Cumhurbaşkanı Masum'a yönelik desteğini sürdüğü belirtildi.

Otoriter ve mezhepçi bir yönetim sergilemekle suçlanan Irak Başbakanı Maliki, yakın çevresindeki desteği de kaybetmiş durumda. Son olarak Iraklı Şiilerin ruhani lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkedeki siyasetçilerin koltuk sevdasından vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.