-DAVUTOĞLU, IRAK'I 10 OCAK'TA ZİYARET EDECEK ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Irak'ı 10-11 Ocak tarihlerinde ziyaret edeceğini açıklayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarının hukukunu korumaya muktedir olduğunu belirterek, İsrail'den "özür ve tazminat beklentimiz 31 Mayıs günü olduğumuz kararlılıkla bugün de devam etmektedir" dedi. Bakan Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdurrahman Bin Hamad El-Atiye ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türkiye'nin İsrail'den beklentileri ile ilgili son tartışma ve açıklamaların hatırlatılması üzerine Davutoğlu, Türkiye'nin bu konudaki tutumunun net ve açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Birçok vesileyle Mavi Marmara ve konvoya yapılan İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve durumla ilgili görüşlerimizi ifade ettik. Tekrar tekrar ifade etmeye ihtiyaç dahi hissetmiyorum, Türkiye'nin tutumu net ve açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hukukunu korumaya muktedirdir ve bu hukuku korumak için de her türlü tedbiri alma kararlılığındadır. Bu açıdan bakıldığında tutumumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil, beklentilerimiz ve taleplerimiz değişik vesilelerle dile getirilmiştir. Bu taleplerimizin yerine getirilmesi için de her türlü diplomatik çabayı göstermeye devam edeceğiz. İsrail içinden farklı açıklamalar geliyor, kendi aralarındaki tartışmalar tabi onları ilgilendirir ama bizim muhatabımız olanlardan beklentimiz budur. Dolayısıyla bu konuda tekrar tekrar konuya açıklık getirmenin ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum, özür ve tazminat beklentimiz 31 Mayıs günü olduğumuz kararlılıkla bugün de devam etmektedir." Davutoğlu, ocak ayında Irak'a yapması planlanan ziyaretin sorulmasına karşılık da gelecek haftalarda Irak'a bir seyahati olacağını doğrulayarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bu ziyarete ilişkin bir planlama gerçekleştirdiklerini kaydetti. Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi hükümeti kurduğu gün telefonla aradıklarını hatırlatan Davutoğlu, o telefon görüşmesinde ve Maliki'nin daha önceki Türkiye ziyaretinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSİK) ikinci toplantısını bir an önce yapma kararı aldıklarını kaydetti. Davutoğlu, son telefon görüşmesinde Başbakan Erdoğan'ın tebrik etmesinin ardından Maliki'nin bu toplantıyı bir an önce yapma isteğini aktardığını söyleyerek, bunun üzerine bir planlama dahilinde 10-11 Ocakta Irak'ı ziyaret edeceğini bildirdi. Ziyaretin detaylarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve gerekince bu konuda gerekli açıklamalar yapılacağını belirten Davutoğlu, amacın YDSİK'nin ikinci toplantısının hazırlıklarını yapmak ve hükümetin kurulmasından sonra bir anlamda Irak'a verilen desteği en görünür şekilde bölgeye ve dünyaya ilan etmek olduğunu bildirdi. Bakan Davutoğlu, "Bu destek her zaman sürecek. Irak'ın her köşesi bizim için kardeş Irak'ın toprağıdır. Türkiye'nin her köşesi de kardeş Iraklıların evi gibidir" diyerek, ziyaret çerçevesinde yapacağı görüşmelerin planlamalara bağlı olduğunu kaydetti.