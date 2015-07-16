Davutoğlu: İnşallah hükümet kurmak nasip olur

Başbakan Davutoğlu, koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Ne olursa olsun aziz milletimizin müsterih olmasını istirham ediyorum. Türkiye'de 78 milyonu kucaklayan bir hükümet vardır" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ak Parti Ankara il teşkilatının Altındağ Kültür Sarayı'ndaki iftar programında yaptığı konuşmada, koalisyon görüşmelerine ilişkin, "Netice ne olursa olsun inşallah güçlü bir hükümet kurmak nasip olur. Ama kuramazsak ve seçim mukadder olursa netice ne olursa olsun aziz milletimizin müsterih olmasını ve geleceğe ümitle bakmasını istirham ediyorum. Türkiye'de bütün bir milleti kucaklayan, 78 milyonu kucaklayan bir hükümet vardır. 78 milyonun sözcülüğünü yapan AK Parti kadroları vardır ve duruma hakimdir." dedi.

"Eğer bütün güçleriyle uluslararası çevreler ve Türkiye'deki bazı çevreler AK Parti iktidarının üzerine gelmişlerse, AK Parti iktidarını bir nebze olsun sendeletme çabası içine girmişlerse aslında hedef AK Parti değil, bütünüyle Türkiye'dir" diyen Davutoğlu, "Biz AK Parti hareketinin başarısını bir gereklilik olarak görüyoruz ve AK Parti'nin başarısını Türkiye dışındaki gönül coğrafyamızın huzuru ve geleceği için de bir teminat olarak görüyoruz. Onun için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, "Bana gelen raporlar da onu gösteriyor, hükümet kurarsak inşallah bütün teşkilat bu hükümetin başarısı için çalışacak. Ama muhalefet partileri bu konuda geri adım atarlar, hükümet kurma imkanı olmazsa da milli iradeye gittiğimizde dimdik, harekete hazır AK Parti teşkilatlarının arkamızda olduğunu bilmek en büyük güvencemizdir." diye konuştu.