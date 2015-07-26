T24 LogoT24 Logo
Politika

Davutoğlu, İngiltere Başbakanı Cameron'la görüştü

Başbakanlık: Cameron, Türkiye'nin terörle mücadelede yürütmekte olduğu operasyonlara ülkesinin tam desteğini ifade etti

26 Temmuz 2015 00:47

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki çatışma ortamı, bu çerçevede IŞİD terör örgütünün faaliyetleri ile IŞİD, PKK ve DHKP/C'yle mücadele konusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok yönlü mücadele hakkında İngiltere Başbakanı David Cameron'a bilgi verdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık'tan görüşmeye ilişkin açıklamada" Cameron, Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yürütmekte olduğu operasyonlara ülkesinin tam desteğini ifade etti" denildi.

Edinilen bilgiye göre, iki başbakan, İngiltere'nin eğit-donat programına dahil olma isteği çerçevesinde, buna ilişkin sürecin tamamlanma aşamasında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cameron'un, Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yürütmekte olduğu faaliyetler ve operasyonlara ülkesinin tam desteğini ifade ettiği, Suriye'deki çatışma ortamının sona erdirilmesi ve IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceklerini aktardığı ve bu süreçte maruz kaldığı güvenlik tehditleri karşısında Türkiye ile müttefiklik dayanışması içinde olduklarını yinelediği kaydedildi. 

ETİKETLER

davutoğlucameronışidpkkhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24