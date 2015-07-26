Davutoğlu, İngiltere Başbakanı Cameron'la görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki çatışma ortamı, bu çerçevede IŞİD terör örgütünün faaliyetleri ile IŞİD, PKK ve DHKP/C'yle mücadele konusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok yönlü mücadele hakkında İngiltere Başbakanı David Cameron'a bilgi verdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık'tan görüşmeye ilişkin açıklamada" Cameron, Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yürütmekte olduğu operasyonlara ülkesinin tam desteğini ifade etti" denildi.

Edinilen bilgiye göre, iki başbakan, İngiltere'nin eğit-donat programına dahil olma isteği çerçevesinde, buna ilişkin sürecin tamamlanma aşamasında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Cameron'un, Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında yürütmekte olduğu faaliyetler ve operasyonlara ülkesinin tam desteğini ifade ettiği, Suriye'deki çatışma ortamının sona erdirilmesi ve IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sürdüreceklerini aktardığı ve bu süreçte maruz kaldığı güvenlik tehditleri karşısında Türkiye ile müttefiklik dayanışması içinde olduklarını yinelediği kaydedildi.