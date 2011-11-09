-Davutoğlu: ''Hiçbir güç kardeşliğimizi yok edemez'' VAN (A.A) - 09.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Bu topraklarda ezeli bir kardeşlik vardır ve bu kardeşlik ebediyete kadar sürecektir. Hiçbir güç bu kardeşliği yok edemeyecektir'' dedi. Eşi Sare Davutoğlu ile Van'a gelen Bakan Davutoğlu, Ferit Melen Havaalanı'nda Vali Münir Karaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Havaalanı yakınındaki Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde kurulan 30 yabancı ülkeye ait çadırların sergilendiği alanda incelemelerde bulunan Davutoğlu, çadırları tek tek gezerek bilgi aldı. Davutoğlu, Kurban Bayramının bu yıl buruk bir şekilde kutlandığını belirterek, bayram vesilesiyle büyük acılar yaşamış Vanlılarla el ele tutuşmak, göz göze olmak, hislerini anlamak, omuz omuza zorlukları karşılamak ve direnmek için Van'a geldiklerini söyledi. Davutoğlu, tüm ülkenin bir gecede seferber olduğunu, Edirne'den Konya'dan, Yozgat'tan, Muğla'dan, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden yardım kampanyaları ile kardeşlerinin yanına koştuklarını bildirerek, şöyle devam etti: ''Bütün bu yardım kampanyalarını organize edenlere teşekkür borçluyuz. Aslında bu yardım kampanyaları ile birşey ispat edilmiştir. Bu topraklarda ezeli bir kardeşlik vardır ve bu kardeşlik ebediyete kadar sürecektir. Hiçbir güç bu kardeşliği yok edemeyecektir. Bütün Türkiye'de tam bir seferberlik ilan edilmiştir. Sosyal anlamda, hükümetimizin faaliyetleri anlamında bir seferberlik ve bu insani seferberlik, kardeşlik duyguları ile pekişmiştir. Tek bir söz ile ifade etmek gerekirse bütün bu çileyi, bütün bu ızdırabı belki yüreğimizde hissetmemizi ve aynı zamanda geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bu kardeşlik kavramı bunu ifade edecektir.'' Türkiye Cumhuriyeti devletinin şefkat ve kudret gücüyle Vanlıların yanında olduğunu anlatan Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın olayın ardından bütün programlarını iptal ederek, birkaç saat içinde deprem bölgesine geldiğini, vatandaşlarla kaynaştığını ve ilgili bakanların aynı gün kente intikal ettiğini anımsattı. Depremin olduğu günden itibaren alanda çalışan başta Vali Münir Karaloğlu ile tüm yetkililere teşekkür eden Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Eminim onlar da bu kardeşliğin sıcaklığını hissetmekten büyük bir onur duydular. Bu ülkenin hiçbir bölgesinin diğerinden farkı olamadığını ortaya koymuş olduk. Allah, bu kardeşliğimizi ebedi kılsın, kardeşliğimizi zedelemek isteyenlere fırsat vermesin, bu güzel kardeşliği bütün dünyaya örnek kılsın, bir daha bu acıları bize yaşatmasın. Ama benzer acılar yaşandığında da dünya bilmeli ki 74 milyon, tek bir ruh, tek bir kalp, tek bir his, zihin olarak beraber olacaktır. Bu hep böyle oldu, bundan sonra da böyle olacaktır. Tekrar Vanlı, Ercişli kardeşlerimizin bu buruk bayramlarını kutluyorum. Allah onlara bayram günlerinin sevincini yaşatacak günleri getirsin.''