Memleketi Konya’da partisinin bayramlaşma törenine katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ‘manidar’ bir uyarıda bulundu. Bayramların bir muhasebe mevsimi olduğunu belirten Davutoğlu, “Hepimizin muhasebeye ihtiyacı var. Ama en fazla muhasebeye ihtiyacı olanlar, bir davayı üstlendiğini iddia edenlerdir” diye konuştu.

Davutoğlu, “Esas değerlendirme yapıp, tekrar tekrar üzerinde düşünmesi gerekenler sizler, bizler gibi bir davanın sorumluluğunu omuzlarında hissettiğini iddia edenlerdir. Muhtardan başlayarak, Cumhurbaşkanlığı’na kadar giden süreçte, herhangi bir yerde başkan diye anılmak, üye olarak anılmak ve itibar görmek istediğiniz zaman, biliniz ki rabbimiz o itibarın karşılığında terazinin öbür kefesine de bir hesap sorma günü koyar. O zaman bu muhasebeyi hep birlikte tek tek yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

"Küçük hesapları bir kenara bırakın"

Teşkilatlarda devam eden dizaynı ve yaklaşan AKP kongresini hatırlatan Ahmet Davutoğlu, partililere ‘kişisel ve küçük hesapları bir kenara bırakın’ çağrısı yaptı.



Ahmet Davutoğlu, darbe girişimi gecesiyle ilgili kendisine yönelik eleştirilere de değindi. Davutoğlu, “15 Temmuz gecesi sabaha kadar ulusal ve uluslararası kanallarda konuştuğumuz halde o gece konuşmadı, diye iftira atmaya kalkıyorlar. Niçin yapıyorlar biliyor musunuz? Bu davanın odak şehrini sarsmak istiyorlar, sarsamayacaklar. Görevler alınır, verilir, devredilir. Yakında kongre yapılacak, bazı görev değişiklikleri olabilir ama herkesin hakkını teslim edeceğiz” dedi.

Gözaltına alınan öğretmeni davet etti

Öte yandan önceki gün Davutoğlu’nun yakın koruma polisiyle tartışmasının ardından gözaltına alınan Din Kültür ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Yakup Büyükkaragöz, kadın polisin şikâyetinden vazgeçmesi üzerine serbest bırakıldı. Olayı duyan Davutoğlu da Büyükkaragöz’ü evine davet etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte Meram’daki konutundan öğretmen Büyükkaragöz ve ailesini konuk etti.