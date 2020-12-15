Davutoğlu: Hazinenin bütün kaynaklarını cahil bir ekonomi bakanının fantezileriyle tüketirseniz, esnafınıza böyle devede kulak olmayan şeyler verirsiniz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı esnafa destek paketini “Siz 9 ay içinde hazinenin bütün kaynaklarını, ihtiyat akçesini döviz rezervlerini cahil bir ekonomi bakanının fantezileriyle tüketirseniz, sonunda esnafınıza işte böyle devede kulak olmayan şeyler verirsiniz” sözleriyle eleştirdi.

Davutoğlu, parti Genel Merkezi’nde teşkilat İstişare toplantısında partililere seslendi. Hükümete sert sözlerle yüklenen Davutoğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "Her türlü yaptırıma karşıyız, her türlü yaptırıma..." diye konuştu.

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Davutoğlu özetle şunları söyledi:

Tek başına çalışan birine de 100 kişiye istihdam sağlayan bir restorana da 1000 lira hibe veriyorlar. Bunun mantığı nerede? 1000 lira hibeyi tek başına çalışana verin, sonra da oranları artırarak ne kadar çok istihdam ve ciro sağlanıyorsa ona göre verin. Bu nasıl bir adalet anlayışı? Kira hibesi verdin bir işletmeye. 1000 lira da hibe verdin ayrıca. Ne yapacak peki? Suyu, doğalgazı, elektriği kim ödeyecek? Almanya bütün bu sabit giderlerin yüzde 90’ını ciro bazlı olarak verdi. Siz 9 ay içinde hazinenin bütün kaynaklarını, İhtiyat akçesini döviz rezervlerini bir cahil ekonomi bakanının fantezileriyle tüketirseniz, sonunda esnafınıza işte böyle devede kulak olmayan şeyler verirsiniz.

"Türkiye’nin kanını tükettiler, iliklerine kadar sömürdüler"

2021 bütçesi yüz karasıdır. 2021 bütçesine göre faiz ödemeleri 180 milyar Türk lirasıdır, yazıktır. 245 miyar bütçe açığı olan yerde esnafa 5 milyarlık bir desteği destek zannediyorlar. Peki nereye gidiyor bu bütçe açıkları? Toplam tarımsal destek 20 milyar Türk lirası, bu müteahhitlere özel işbirliği ortaklığı üzerinden ödenen 30 milyar Türk Lirası. Türkiye’nin bütün çiftçilerine 22 milyar vereceksiniz, 3-5 müteahhite 30 milyar vereceksiniz, sonra da halkın iktidarı olacaksınız. Türkiye’nin kanını tükettiler, iliklerine kadar sömürdüler.

"Her türlü yaptırıma karşıyız"

Bu hükümetin ve başta Sayın Cumhurbaşkanı’nın şunu anlaması lazım. Dış politikayı içeride halka karşı bir propaganda malzemesi olarak kullanmanın miadı dolmuştur. Türkiye, derhal çok boyutlu dış politika anlayışına dönmeli ve küresel güçler arasında dengeli, onurlu, itibarlı bir yeni stratejik yol belirlemelidir. Avrupa Birliği yaptırımları masada, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları masada, Rusya Türkiye’nin birçok alanda Libya’da, Suriye’deki çıkarları ile çelişkili açık bir tutum içinde. Yaptırımlar konusunda ise açık ve nettir tutumumuz, her türlü yaptırıma karşıyız."