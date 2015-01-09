Davutoğlu hastalandı, programlar iptal oldu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumundan dolayı bugün gerçekleştirilecek olan Karabük İl Kongresi'ne katılamayacağını söyledi.

Arınç, “Birkaç gündür devam eden bir şiddetli öksürük solunum sıkıntısı doktorların tavsiyesi ile kesin istirahat etmesi söylenmiş. Bu gerekçe ile bugün katılması gereken Karabük İl Kongresi'ne sayın başbakanımız katılmıyorlar. Onun yerine bakan arkadaşlarımız yoldalar. İnşallah bugün tam istirahatle geçirip yarın Bursa’ya gelebilecekler” dedi.