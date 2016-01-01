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Davutoğlu: Hasan Karakaya kalemini ürkeklik içinde değil, cesurca kullandı

"Çok güzel bir hayat geçirdi, son nefesini de Hz. Peygamber'in huzurunda verdi"

01 Ocak 2016 14:08

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik ettiği sırada Medine'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya için düzenlenen cenaze töreninde taziye mesajını iletti. "Kaarakaya, kalemini hiçbir şekilde herhangi bir ürkeklik içinde kullanmadan cesurca kullandı" diyen Davutoğlu, "Çok güzel bir hayat geçirdi. Son nefesini de Hz. Peygamber'in huzurunda verdi. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

"Yeni yıla maalesef böyle üzüntülü bir haberle girdik" diyen Davutoğlu, "Ama temenni ediyorum 2016, basından iyi haberler alacağımız bir yıl olacak" ifadesini kullandı.

Hasan Karakaya'nın cenazesi Cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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