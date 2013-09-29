Davutoğlu: Hangi zihin terörle cihadı yan yana koyuyor?

Terörizmle Mücadelede Küresel Forum'la ilgili "cihada karşı fon" tanımının kulllanılmasını eleştiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Basının da buna özen göstermesini bekleriz" dedi.

Katıldığı bir televizyon yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, Küresel Forum'un bazı yanlış anlamalarla Müslümanların içinde addedildiği bazı terör faaliyetlerine indirgenmesinin doğru olmadığına işaret etti.

"Basının özen göstermesini bekleriz"

Terörizmle Mücadelede Küresel Forum üzerine "cihada karşı fon" tanımının kulllanılmasını eleştiren Davutoğlu, bugün konuyla ilgili yazılan haberleri gördüğünde üzüldüğünü söyleyerek, "Küresel terörle mücadelede küresel forum üzerine "cihada karşı fon" gibi bir şey kullanılmış. Yani hangi zihin terörle cihadı yan yana koyuyor. Onu anlamıyorum. Terörden bahsedildiğinde cihadın akla gelmesi oryantalist bir tutum. Türk basınında buna özen gösterilmesini doğrusu bekleriz" diye konuştu.

Forumda bahsedilen terör anlayışı

Toplantıda, İslam'la cihatla ilgili kararlar alınmış gibi yansıtmanın da son derece yanlış bir tutum olduğunu vurgulayan Davutoğlu, söz konusu fonun ABD'nin ulusal kapasitesiyle gündeme getirdiği bir konu olduğunu kayderek, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin toplantıda ele aldığı konuyu örnek gösterdi. Davutoğlu, Kerry'nin, Türkiye'deki ABD büyükelçiliğine DHKP/C tarafından yapılan saldırıdan bahsettiğini hatırlatarak, forumdaki yaklaşımın bu şekilde anlaşılması gerektiğini belirtti. Kendisinin de Kenya'da ölen Elif Yavuz'a atıfta bulunduğunu belirten Davutoğlu, terörün herhangi bir siyasal sorunla ilgisi olmayan, insanlara yönelik bir insanlık suçu olduğunu kaydederek, terörle ilgili, "Kim yaparsa yapsın yanlıştır" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, ülkelerin de ilkesel düzeyde teröre karşı yapılacak çalışmalarla ilgili olarak bu fona destek beyan ettiklerini belirtti.

Suriye ve İran

Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye karar tasarısını da güçlü bir karar olması bakımından önemli ancak yetersiz bulduğunu söyledi.

Davutoğlu, ABD-İran ilişkilerinin "tansiyonunun düşmesinden" çok memnun olduklarını belirterek, bunun ardında yıllardır sürdürdükleri görünmeyen çabanın olduğunu ifade etti.