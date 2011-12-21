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Politika

Davutoğlu Fransız Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Meclisi'nde yarın görüşülecek olan yasa teklifinin Fransa

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Fransa Meclisi'nde yarın görüşülecek olan yasa teklifinin Fransa için asırlar öncesine dönüş anlamına geldiğini belirterek, küçük siyasi hesaplar adına, büyük bir köklü bir dostluğun ayaklar altına alınmasına tepkisiz kalmalarının beklenemeyeceğini söyledi.

Davutoğlu, Çek Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'in vefatı nedeniyle Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nde açılan taziye defterini imzaladı. 



Bakan Davutoğlu, basın mensuplarının soruları üzerine, Fransa Meclisi'nde yarın gündeme gelecek olan yasa tasarısını değerlendirerek, Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. 

Juppe'ye bu tasarının kabulünün çok ciddi sonuçlar vereceğini aktardığını vurgulayan Davutoğlu, "tasarının geçmesi halinde çok büyük bir yanlışa imza atılacağını, Türkiye'nin de buna sessiz kalmayacağını'' kaydetti.

Davutoğlu, Fransız bakanın da tasarıyı onaylamadığını söyledi.




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