-DAVUTOĞLU FİLİSTİNLİ BÜYÜKELÇİLERE SESLENDİ İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Filistin Büyükelçileri Kudüs'te buluşana kadar İstanbul'da buluşabilir'' dedi. Conrad Otel'deki 2. Filistin Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Davutoğlu, Türkiye'nin Filistinlilerin evi olduğunu belirterek, ''Filistin Büyükelçileri Kudüs'te buluşana kadar İstanbul'da buluşabilir'' dedi. Arapça ''Bizim evimiz sizin evinizdir'' ifadesini kullanan Davutoğlu, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini tekrarladı. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Davutoğlu'nun bu bölümde Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğini ve Ortadoğu'ya bakışını anlattığı öğrenildi. Ortadoğu barış sürecine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu'nun, Türkiye'nin Arap Baharına ilişkin görüşlerini aktardığı ve Filistin iç uzlaşısına dair Türkiye'nin görüşlerini paylaştığı belirtildi. -DAVUTOĞLU BAHİT VE JUDEH İLE GÖRÜŞTÜ- Bakan Davutoğlu, Ürdün Başbakanı Maruf El Bahit ve Dışişleri Bakanı Nasser Judeh ile görüştü. Conrad Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başında görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verildi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Irak, Suriye, Körfez ve Kuzey Afrika'daki gelişmeler ele alındı. Bu konuda iki ülke arasındaki karşılıklı görüşmelerin daha da sıklaştırılması konusunda mutabakata varıldı. Ayrıca, Filistin'deki gelişmeler değerlendirilerek, Filistin'in BM üyeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.