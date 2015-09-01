Davutoğlu, eski AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Yunus Koca'ya yönelik saldırıyı kınadı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'daki iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Yunus Koca ile ilgili mesaj yayımladı. Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, saldırının bir an önce aydınlatılması için gereken talimatları verdiğini söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında saldırının takipçisi olacaklarını belirteren Davutoğlu, "Ak davamızın yürekli neferlerinden Yunus Koca kardeşimiz bugün kalleşçe bir saldırı sonucu vefat etti. Yunus kardeşimize yapılan bu saldırının bir an önce aydınlatılması için gerekli talimatları verdim. Tüm kadrolarımızla bu saldırının takipçisi olacağız. Yunus kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı diliyorum" dedi.