Davutoğlu, Esad'ın genel affını samimi bulmadı

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye lideri Beşşar Esad'ın genel af ilan etmesiyle ilgili olarak, daha önce de benzeri açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, "Şu ana kadarki tecrübelerimiz maalesef bu sözlerin, bu büyük vaatlerin yerine getirilmediği doğrultusunda" dedi.



Çeşitli temaslar için Lübnan'da bulunan Davutoğlu, Beyrut'ta BM bölgesel komisyonların toplantısına katıldıktan sonra Türk gazetecilere temaslarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı.



Beşşar Esad'ın genel af ilanıyla ilgili bir soru üzerine Davutoğlu, "Bu tür ilanları çok gördük daha önce. Biliyorsunuz geçen sene Nisan ayında, benim ziyaretim sonrasında sıkıyönetim kaldırılmıştı, olağanüstü hal kaldırılmıştı. Olağanüstü halden çok daha öte, baskıcı bir yöntem uygulandı. Şimdi genel af ilan edildiği söyleniyor. Bu tarz çalışmalar yapıldı" diye konuştu.



Samimiyetle uygulanmadığı taktirde bu tür af ilanlarının bir faydası olmadığını vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti:



"Ama samimiyetle uygulanırsa ve bunun olumlu sonuçları olursa, tabii ki bunu değerlendiririz. Ancak şu ana kadarki tecrübelerimiz maalesef bu sözlerin, bu büyük vaatlerin yerine getirilmediği doğrultusunda. Ayrıca sadece Suriye içinde değil, Suriye dışındaki muhalefete de bütün bu hususların teşmil edilmesi lazım. Bu noktada nasıl bir uygulama olacağını hep beraber takip edeceğiz. Ümit ederiz bu yeniden bir zaman kazanma taktiği değildir."





'Suriye, Lübnan'daki istikrarı bozmasın'



Açıklamasında Lübnan'ın önemine ve Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a etkisine de değinen Davutoğlu, Lübnan'ın bölgenin kilit ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'ın istikrarının korunması herkesin ortak çıkarıdır" dedi.



Bölgeyle ilgili konuları görüşmek üzere Lübnan'a geldiğine işaret eden Davutoğlu, bu vesileyle Lübnanlı liderlerle bir araya geldiğini ve çok kapsamlı görüşmeler yaptığını söyledi. Davutoğlu, "Lübnan'ın bütün önemli siyasi aktörleriyle fikir alışverişinde bulunma imkanına kavuştuk. Bütün bu liderlerle bölgemizdeki son gelişmeler bağlamında, Lübnan'ın taşıdığı önem, özellikle Suriye'deki gelişmelerin Lübnan üzerindeki etkileri konuları üzerinde durduk. Lübnan bölgenin kilit ülkelerinden birisi" dedi.



Lübnan'daki her krizin bölgeye yansıma potansiyeli taşıdığına dikkati çeken Davutoğlu, Lübnan'ın çok uluslu, çok etnisiteli, çok mezhepli yapısı dolayısıyla bölgedeki olumsuz gelişmelerin de Lübnan'ı olumsuz etkilediğini kaydetti.



Davutoğlu, "O bakımdan Lübnan'ın istikrarı bu dönemde çok önemli. Türkiye olarak Lübnan'da ikili ilişkilerde çok önemli mesafeler aldık. Lübnan liderlerinde gördüğüm karlışıklı anlayıştan memnun oldum. Herkes bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Lübnan'ın istikrarının korunması herkesin ortak çıkarı" diye konuştu.





'Kıbrıs'ta önemli bir fırsatın eşiğindeyiz'



Beyrut'taki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile de uzun bir görüşme yaptığını anlatan Davutoğlu, bölgedeki gelişmelerin dışında Kıbrıs'taki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Kıbrıs ile ilgili olarak Ankara'ya gelecek yetkililerle görüşmeler yapacaklarını belirten Davutoğlu, Ban'ın Kıbrıs'ta önümüzdeki günlerde yapılacak liderler zirvesinde bir an önce mesafe alınmasına önem verdiğini kaydetti. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Kıbrıs'ta önemli bir fırsatın eşiğindeyiz. Bunun kaçırılmaması önemli. Bu konudaki kanaatlerimizi de Mun ile paylaştık. Kendisi de Türkiye'nin bu girişimlerinin önemli olduğunu söyledi. Bir çok uluslararası konuyu ele aldık. Sudan'dan Irak'a, İran'ın nükleer programından kuzey Afrika'daki gelişmelere kadar konuları ele aldık."



Lübnan'daki tüm dini toplumların liderleriyle de görüştüğünü anlatan Davutoğlu, "Lübnan'daki dini barışın bölgedeki barışın göstergesi olduğunu" vurgulayarak, "Bu da bizim bölgeye bakış açımızdan önemli. Bütün bu dini topluluklara biz Türkiye olarak çok yakın mesafedeyiz. Çok yakın ilişkimiz var. Özellikle bölgemizde ortaya çıkması muhtemel dini ve mezhebi gerilimlere karşı da tedbir alınmasına büyük önem veriyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bölgenin istikrarı bakımından Türkiye'nin yapacağı katkının taşıdığı önem ve Suriye'deki gelişmelerde Türkiye'nin etki gücünü Lübnan'da görüştüğüm bütün liderler teyit ediyor" dedi.





'Lübnan'daki dini topluluklarla yakın ilişkimiz var'



Lübnan'daki dini topluluklara Türkiye olarak çok yakın mesafede olduklarını ifade eden Davutoğlu, "Hepsiyle çok yakın ilişkimiz var. Özellikle bölgemizde ortaya çıkması muhtemel dini ve mezhebi gerilimlere karşı da tedbir alınmasına büyük önem veriyoruz. Dün sayın Patrik de, Maruni Patriği ile yaptığım görüşme çok faydalı oldu. Türkiye'ye de kendileri yakın dönemde gelecekler. Bugün de diğer dini liderlerle, Ortadoğu bölgesindeki dini barış ve bunun siyasi etkileri veya siyasetin bu konuda yapması gerekenler hususlarını da ele alacağız" diye konuştu.



Son derece faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:



"İki güne pek çok konuyu sıkıştırmış olduk. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile uluslararası gündem, Lübnan liderleriyle Lübnan ve bölgesel gündem, dini liderlerle bölgedeki genel durumu ele alma imkanı oldu. Bütün muhataplarımız Türkiye'nin bu konuda çok büyük katkı yapabileceğini vurguluyorlar, Türkiye'nin haklı olduğunu da tespit ediyorlar. Bu konuda tabii ki her birinin perspektifi farklı, çeşitli siyasi görüşlere sahipler. Ancak hemen hemen hepsinin mutabık olduğu husus, bölgenin istikrarı bakımından Türkiye'nin yapacağı katkının taşıdığı önem ve Suriye'deki gelişmelerde Türkiye'nin etki gücü. Bu noktada kanaatlerini bizimle paylaştılar, biz de onlara Suriye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları aktardık."



Suriye'deki krizin ortaya çıkmaması için Türkiye'nin çok samimiyetle çaba sarfettiğini belirten Davutoğlu, aynı şekilde Suriye'de olaylar çıktığında da kontrol altına alınması ve reformların bir an önce başlatılması için çaba sarfettiklerini kaydetti. Davutoğlu, şunları söyledi:



"Kontrol dışına çıktığı anlarda, (Türkiye) uluslararası toplum, başta Arap Birliği ile birlikte alternatif formüller üretti ama Suriye yönetimi maalesef bütün bu imkanları heba etti. Burada da bunun ortaya çıkardığı bir hayal kırıklığı var Suriye yönetimiyle ilgili. Biz her şeyden önce bu Suriye'deki krizin Lübnan'a yansımamasına büyük önem veriyoruz, bunları da vurguladık. Bütün liderlerin beklentileri de Türkiye'nin katkısıyla Suriye'de halkın istediği yönde bir değişimin gerçekleşmesi."



Dışişleri Bakanı Davutoğlu, temasları kapsamında bugün ayrıca Lübnan eski Başbakanı Fuat Sinyora'nın verdiği öğle yemeğine katıldı, daha sonra Lübnan Sünni Müftüsü Reşid Kabbani ile bir araya geldi.