Davutoğlu: Esad'ın elini sıkmaktansa istifa ederim

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Velev ki biz yanlış çıktık, çok yanlış hesap yaptık, Esad birkaç yıl daha orada. Durum bu değil ama velev ki öyle. Esad kalacak olsa bile farklı bir şey yapamazdık. Ben şahsen bu noktadan sonra Esad kalacak olsa bile elini sıkmaktansa istifa etmeyi tercih ederdim" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Suriye gündemiyle Abu Dhabi'de gerçekleşen toplantıda Davutoğlu'nun açıklamalarını aktardı.

Davutoğlu, Kürt Ulusal Konseyi temsilcisinin Türkiye’nin PYD tutumuyla ilgili, "Bakın bizler tarihte hep birlikteydik. Kürtler Türkiye’yi kızdıracak bir şey yapmaz. Bakın Irak’a: Adem-i merkeziyetçilik iyidir" sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Biz Ortadoğu’da Kürtleri karşı taraf olarak görmeyiz. Irak’taki federalizm döneminde Kuzey Irak’la ilişkimiz daha da gelişti. İsteriz ki Kürtler Suriye’de de etkili rol oynasın. Federalizm mi adem-i merkeziyetçilik mi gelecekte buna siz karar vereceksiniz. Burada tek doğru görmediğimiz, daha seçilmiş bir Suriye parlamentosu yokken bu tarz kararların alınması ya da de facto bölgeler oluşturulması. Ama parlamento oluşur Suriyeliler özgür iradeleriyle karar verirse, buna saygı duyarız."

"PYD’ye karşı tutumumuz Kürtlükle alakalı değil. Burada asıl sıkıntı, PYD’nin rejimle işbirliği yapıyor olması ve de terör (PKK) bağlantısını reddetmemesi. Yoksa Kürt meselesi yüzünden bir tehdit algısı içinde değiliz. ‘Kürt devleti kuruldu’ haberleri tamamen abartılı. Psikolojik savaş. Ama PYD’ye aynı şebbiha gibi rejimle işbirliği yaptığı için, terör estirdiği için karşıyız. Kürtlerin hakları için karşı çıkıyoruz. Allah aşkına Michel Temo’yu kim öldürdü?"