-DAVUTOĞLU: ''ERMENİSTAN TABLONUN EKSİK PARÇASI'' TBMM (A.A) - 16.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, komşularıyla olan sorunlarını ortadan kaldırmada son yıllarda önemli mesafe aldığını ancak Ermenistan'ın, bu tablonun eksik parçası olarak kaldığını belirterek, ''Türkiye'nin uzattığı dostluk elinin geri çevrilmesinin, herkesten çok Ermenistan'a zarar vereceği açıktır'' dedi. Davutoğlu, MHP Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin'in soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, 60. Hükümet döneminde sadece İsveç Parlamentosunun, soykırım iddialarını kabul ettiğini anımsattı. Davutoğlu, İsveç Parlamentosunun, 11 Mart 2010'da sözde Ermeni, Asuri, Keldani ve Pontus soykırımını tanıyan bir kararı kabul ettiğini kaydetti. Davutoğlu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Yukarı Karabağ sorununun çözümüne yönelik devam eden müzakerelerde, diğer konularla birlikte, işgal kuvvetlerince boşaltılarak Azerbaycan'a iade edilen bölgelere uluslararası bir barış gücünün konuşlanması fikri üzerinde durulduğunun da bilindiğini belirtti. Davutoğlu, söz konusu barış gücünün varlığı ve oluşumu konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, Türkiye'nin bu yönde taraflara herhangi bir teklifte bulunduğu iddiasının gerçeklikten uzak olduğunu bildirdi. -''BÖLGEDEKİ ÜLKELERİN YARARINA OLACAKTIR''- Türkiye'nin, tüm komşularıyla ilişkilerini karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde geliştirmek azminde olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Komşularımızla var olan sorunların ortadan kaldırılması hususunda son yıllarda önemli mesafe kaydedilmiş, ancak Ermenistan, bu tablonun eksik parçası olarak kalmıştır. Ermenistan ile imzalanan protokoller, uzun soluklu bir süreç olarak değerlendirdiğimiz normalleşmenin ilk adımını oluşturmuştur. Bu sürecin devamı, şüphesiz Ermenistan'ın da sorunları çözme iradesiyle yapıcı bir tutum sergilemesine ve izlediği siyasetin iyi komşuluk ilişkileriyle uyumlu olmasına bağlı olacaktır.'' -''GEREKLİ SİYASİ İRADEYE SAHİP''- Güney Kafkasya'da kapsamlı bir barışın kurulması için çok önemli diğer bir koşulun, Yukarı Karabağ sorununun çözümlenmesi olduğuna işaret eden Davutoğlu, ''Bölgemizde kapsamlı bir normalleşme olmaması halinde tek boyutlu bir normalleşme yönündeki çabaların kalıcı ve sürdürülebilir olmayacağı açıkça bilinmektedir'' dedi. Davutoğlu, Hükümetin, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin, Yukarı Karabağ sorununun çözüm çabalarına da olumlu etki edeceği, bu çabalara hız kazandıracağı inancında olduğunu vurguladı. Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Nitekim Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanları arasında süren müzakerelerin, normalleşme süreciyle birlikte yeni bir ivme kazandığına, iki cumhurbaşkanın bu dönemde 9 ikili görüşme yaptığına tanık olduk. Türkiye, bölgede başlattığı söz konusu barış hamlesini, karşılaşılan güçlüklere rağmen sürdürmek için gerekli siyasi iradeye sahiptir. Ermenistan'ın da aynı siyasi irade ve iyi niyeti göstermesi halinde süreç, tüm bölgenin hayrına sonuç verebilecek şekilde ilerleyebilecektir. Türkiye'nin uzattığı dostluk elinin geri çevrilmesinin ise herkesten çok Ermenistan'a zarar vereceği açıktır.'' Soru önergesinde başka bir soruyu yanıtlarken Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık görevini üstlendiği 15 Mart 2003 tarihinden bu yana (6 Temmuz itibariyle) 191 yurt dışı gezisi yaptığını bildirdi.