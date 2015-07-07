Davutoğlu: Erken seçimi zorlamaya kalkarlarsa tereddüt etmeyiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu Van’ın Tuşba ilçesinde katıldığı iftar töreninde konuştu. Davutoğlu koalisyon görüşmeleri için "Herkesle müzakerelere başlayacağız, hiçbir şekilde gecikme, erteleme söz konusu olmayacak. Erken seçimi zorlamaya kalkarlarsa milletin önüne gitmekten bir an dahi tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

Davutoğlu, "Seçim sonrası herkesin muhasebe yapma zamanıdır. Biz AKP olarak bu süreci başlattık" dedi.

'Artık silahsızlanmadan bahsetmek durumundadırlar'

Dilinden barış sözünü düşürmemek suretiyle, HDP’ye de sesleniyorum. Herhangi bir şekilde vatanın huzurunu bozmak isteyenlere karşı tedbir alacağız ve huzurun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasiden yanaysalar ve barış istiyorlarsa, demokrasi ve terör arasına net bir çizgi koymalılar. Demokrasiden bahsederken, terör odaklarına ve bugün Siirt’te yapılan saldırıya sessiz kalma hakkına sahip değildir.

Artık çatışmasızlıktan bahsetmek yeterli değildir. Gerçekten demokrasiye inananlar, gerçekten özgürlükten, barıştan, insan haklarından bahsedenler, artık silahsızlanmadan bahsetmek durumundadırlar. Bundan sonra çözüm süreci söz konusu olacaksa, milli birlik ve kardeşlik süreci söz konusu olacaksa, bilinsin ki 2013 Mayıs'ında verilen sözler yerine getirilmek durumundadır. Türkiye'nin her yerinde gayrimeşru şekilde taşınan her silah, Türkiye'nin barışına kardeşliğine yönelen bir saldırı aletidir.

Çözüm süreci bundan sonra söz konusu olacaksa 2011 Mayıs’ta verilen sözler yerine getirilmektedir.

'Yeter artık deme vakti gelmiştir'

Güvenlik kuvvetlerimize görev verdik. Tüm siyasi partilerin de kardeş kanı dökmek isteyenlere de ‘yeter artık’ deme vakti gelmiştir.

Bu milleti temsil eden herkes bu şekilde saldırılara teröre karşı net bir tavır sergilemek durumundadır.

Çatışmasızlık değil. Birileri şehirlerimizi kuşatmaya, haraç toplamaya kalkarsa, baskıyla milletin siyasi düşüncesini yönlendirmeye çalışırsa bu tür çatışmasızlık karşısında tutumumuz açık ve net olacaktır.

Çatışmasızlık adı altında birileri şehirleri kuşatmaya kalkarsa, hiçbir baskıya, şiddete izin verilmeyecektir.

Kamu düzeni ve milli birlik ve kardeşlik projemiz hiç bir taviz vermeden sürdürelecektir. Seçim sonucu nasıl şekillenmiş olursa olsun, şundan bütün Vanlıların, bütün milltemizin kesin bir şekilde mutmain ve emin olmasını istiyoruz. Kamu düzeni söz konusu olduğunda hiç bir adımı atmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz inşallah.

Koalisyon görüşmeleri

Türkiye’nin bir saniye bile hükümetsiz kalmaması için her türlü görüşmeye hazırız.

Herkesle müzakerelere başlayacağız, hiçbir şekilde gecikme, erteleme söz konusu olmayacak.

Hükümet süreci bitene kadar yönetim boşluğunun oluşmaması için şu anki hükümet görevine devam edecektir.

Erken seçimi zorlamaya kalkarlarsa milletin önüne gitmekte bir an dahi tereddüt etmeyeceğiz.