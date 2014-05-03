Davutoğlu: Erdoğan'ın 1915 mesajı eşi benzeri görülmemiş bir adım

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarına ilişkin mesajının eşi benzeri görülmemiş ve yürekli bir adım olduğunu belirterek, "Ben herkese Türk-Ermeni ilişkilerinde daha iyi bir geleceğin yeni baştan kurulması için bu anı yakalaması ve bize katılması çağrısında bulunuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu tarafından kaleme alınan ve İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yayımlanan "Türkler ve Ermeniler - Başbakan Erdoğan'ın Liderliğini Takip Etmeli ve Ortak Acımızı Gömmeliyiz" başlıklı makalede, Türkler ve Ermeniler arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayandığını kaydetti.



Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün 19. yüzyılda sürekli olarak azaldığını ve ortalama 5 milyon Osmanlı vatandaşının Balkanlar, Kafkaslar ve Anadolu'daki yurtlarından uzaklaştırıldığını belirten Davutoğlu, "Aynı dönemde Ermenilerin de büyük ölçüde acı çektiği yadsınamaz bir gerçek. Ermeni toplumunun büyük bir kısmının tehcir edilmesinin sonuçları kabul edilemez ve insanlık dışı" ifadesine yer verdi.



Davutoğlu, Ermeni trajedisinin niçin ve nasıl olduğu tartışmasının, Türklere ve Ermenilere bugün de üzüntü vermeye devam ettiğini belirterek "Bir acının hafızalardaki ortak ve ulusal anıları, ıstırap, mahrumiyet ve devasa can kaybı, Ermeni ve Türk halkını birbirinden uzak tutmaya devam ediyor. 1915 olayları hakkındaki rekabetçi ve uzlaşmaya varamayan hikayeler, bu travmanın iyileşmesine engel oluyor. Bizim paylaştığımız şey, dedelerimizden bize miras kalan ortak acı" değerlendirmesinde bulundu.



Osmanlı Ermenilerinin torunlarına şefkat ve saygıyla taziyeler sunmanın bir insanlık görevi olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Neredeyse yüzyıl süren karşı karşıya gelme, şunu kanıtladı ki: Birbirimizi dinlemeye ve anlamaya başlamadığımız sürece, sorunu çözemeyiz. Ayrıca, ıstıraplarımızı kıyaslamadan, kategorize etmeden saygı göstermeyi öğrenmeliyiz" ifadesini kullandı.



"Ben herkese Türk-Ermeni ilişkilerinde daha iyi bir geleceğin yeni baştan kurulması için bu anı yakalaması ve bize katılması çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullanan Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamasını, "bu yönde atılan eşi benzeri görülmemiş ve yürekli bir adımdır" diye tanımladı.



Davutoğlu, zamanın bu ilişki üzerine yatırım yapma zamanı olduğuna inandığını belirterek "Ancak biz bunu, bu çabanın uzlaşma üzerinde daha geniş bir katılımcı isteğiyle kucaklandığı sürece başarabiliriz. Türkiye hazır bekliyor" ifadesini kullandı.