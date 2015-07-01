Davutoğlu, Erdoğan mesajı mı verdi: Otoriterliğe değil demokrasiye yürüyeceğiz

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni Meclis döneminde otoriterleşme olarak görülen tutumlarından uzaklaşacaklarının mesajını vererek "AKP, koalisyonda yeni bir vesayetin mimarı ya da eski vesayet kurumlarının tamamlayıcısı gibi davranmayacak. Yasakçı ve dışlayıcı olmayacak. İnsan haklarına saygılı olacak. Parti otoriterliğe değil demokrasiye yürüyecek. Milletvekilleri parmak kaldırma makinası olmayacak" dedi. Davutoğlu'nun bu sözleri Başkanlık isteği nedeniyle eleştirilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde geri planda kalıp kalmayacağı sorusunu da gündeme getirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Değerli milletvekilleri; AK Parti bir muhasebe hareketedir. Tarihi muhasebe eder. Mekânı muhasebe eder. Kendini muhasebe eder ve istikamet olmak üzere yola, o muhasebeden sonra yola koyulur. Biz geçmişten bu yana, son 14 yıllık hareketimizin yakın tarihinde, hep bu muhasebelerden, sınamalardan geçerek bugünlere geldik.

AB süreci önem kazanacak ve hükümet AB yolunda daha hızlı adımlar atacak. Rasyonel ekonomi politikaları uygulanacak. AKP, koalisyonda yeni bir vesayetin mimarı ya da eski vesayet kurumlarının tamamlayıcısı gibi davranmayacak. Yasakçı ve dışlayıcı olmayacak. İnsan haklarına saygılı olacak. Parti otoriterliğe değil demokrasiye yürüyecek. Milletvekilleri parmak kaldırma makinası olmayacak.

7 Haziran sonrası iç muhasebemizi yaptık. Biz, olaylar karşısında nasıl seyirci kalmaz isek, kendimize karşı da seyirci kalmayız. Tabloyu masaya koyarız. Açık yüreklilikle konuşuruz. Açık yüreklilikle tartışırız. İstişare mekanizmalarını işletir, en doğru kararı alırız. Seçim neticesi farklı olsaydı da bunu yapacaktık. Nitekim bunu en geniş kapsamıyla yapan parti AK Parti oldu. Milletvekilleriyle beş grup halinde bir araya geldik. Herkes özgürce fikirlerini söyledi. Kendi bölgeleriyle ilgili intibalarını ve Türkiye ile ilgili kanaatleri anlattı. 81 ilin kadın kolları başkanları, il başkanları, gençlik kolları başkanlarıyla bir araya geldik. Tabloyu anlamaya çalıştık. Seçimde bizim meselemiz, bize oy verenlerin gücünü tahkim etmek kadar, bize oy vermeyenlerin niye oy vermediğini hesap edip, kitap edip, muhasebe edip, onların da gönlüne girmektir. Önce resmi çıkartacaksınız. Anlamak için önce tabloyu açık ve dürüst bir şekilde görmeniz lazım. Araştırma şirketlerine görevler verdik, tabloyu bize çizin, gereken neyse onları yapalım, dedik. Bu muhasebeyi devam ettireceğiz.

Erdemli davranış şu demektir: Biz şahsi çıkarlarımızı, parti ideallerimizin önüne getirmeyiz. Parti çıkarlarımızı da ülke çıkarlarının ve millet ideallerinin önüne getirmeyiz. Milletimizin davası, partimizin ve şahsi çıkarlarımızdan her zaman öncedir ve öncelikli olacaktır. İşte erdemli davranış her şeyden önce egoyu, nefsi, ben'i bir kenara bırakıp, tam bir birlikte mahviyet içinde geleceğe yürüme davranışıdır. Erdemli davranış, en zor şartlarda dahi meşruiyetten ayrılmama davranışıdır. Erdemli davranış en zor dönemlerde dahi, kararlılık gösterirken, şiddet ve öfke dili kullanmama davranışıdır. Erdemli davranış, kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı; erdemli davranış öfkeyi değil, muhabbeti egemen kılmaya çalışır. Biz hep bunu yaptık, hem bunu yapmaya devam edeceğiz.

Erdemli davranış mazluma kapıyı kapatmak değildir. Erdemli davranış herkese gönlünü açmaktır. Erdemli davranış zalim, güçlü diye onun karşısında susmak değildir. Erdemli davranış kim haksızlık yapıyorsa, kim adaletsizliğe alet oluyorsa, onun karşısında adaletin, insanlığın sesi olmaktır."