-Davutoğlu: ''En şiddetli şekilde cezalandıracaklar'' KONYA (A.A) - 19.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıya ilişkin, ''Gerçekten üzücü bir olay. Aziz milletimiz, bu saldırıları yapanları mutlaka en şiddetli şekilde cezalandıracaklardır'' dedi. Davutoğlu, Konya'daki terörist saldırı sebebiyle Konya'daki programlarını iptal ettiğini belirterek, ''Gerçekten üzücü bir olay. Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Konya'daki programlarımızı iptal ettik. Ankara'ya geçiyorum. Aziz milletimiz, bu saldırıları yapanları mutlaka en şiddetli şekilde cezalandırılacaklardır'' diye konuştu. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Antalya'daki din görevlileriyle düzenleyeceği toplantıyı iptal etti.