Davutoğlu: Dünkü saldırıda izleri olanlar, Banyas'ta katliam yapıyor

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Eylemi yapanlarla, Türkiye’ye sığınanları hedef gösterenler aynı odaklar" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu TRT Haber’de çıktığı programda Reyhanlı’daki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dün yaşanan patlama için "yüreğimiz yandı diyen Davutoğlu, halkı kışkırtıyorlar dediği muhalefete veryansın etti. Davutoğlu, "Muhalefet demek halkı sorumsuzca kışkırtmak demek değildir. Tecavüzden kaçan bir kadını düşünün. Mütecaviz arkasından gelirken siz ona kapınızı kapatabilir misiniz?" şeklinde konuştu.

İşte Davutoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

"Ortada bazı kuklalar olabilir ama o kuklaları tutan elleri de devletimiz ortaya çıkarır. Devletimiz bu işin faillerini de arkasında duran güçleri de tespit edecek noktaya gelmiştir. Böyle bir eylemin hedefleri ve ne yapılmak istendiği de çok önemlidir. Bu eylem Türkiye’de eskiden beri terör eylemleri içinde bulunmuş yapılarla ilgisi vardır.

'Neden ve şimdi?'

Üzerinde durmamız gereken konu şu: Neden ve neden şimdi?

Hepimizin yüreği yandı. Bazı çevrelerse iki konuya odaklandı: Birincisi, “Suçlular mültecilerdir”… İkincisi ise muhalefet failler üzerinde durmaktansa Türkiye’nin Suriye politikasını gündeme getirdiler. Hiçbir gerekçe Türkiye’ye sığınmış masum insanları hedef göstermeyi mazur kılmaz. Bu bir insanlık suçudur. Eylemi yapanlarla Türkiye’ye sığınanları hedef gösterenler aynı odaklar. Bu insanların başka ülkelere kaçmasından Türkiye mi sorumlu?



'Tecavüzden kaçan bir kadına kapınızı kapatabilir misiniz?'



Muhalefet demek halkı sorumsuzca kışkırtmak demek değildir. Tecavüzden kaçan bir kadını düşünün. Mütecaviz arkasından gelirken siz ona kapınızı kapatabilir misiniz?



'Twitter hesaplarını biliyoruz'



Bu eylem kadar tehlikeli olan ve bizi alarma geçiren, daha patlamadan dakikalar sonra, twitter hesaplarını da biliyoruz bunların, bir takım çevrelerin düğmeye basılmış gibi halkımızı mültecilere ve onlar üzerinden hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışanlardır. Bunlar bir network. Bu networke karşı Türkiye’de kendi tedbiri alır… Bu konunun Suriye Muhalefetiyle bir ilgisi yok. Dün Suriye muhalefet lideri Muaz El hatip bizi arayarak başsağlığı diledi.

Suriye’de Ocak ayından bu yana 250’den fazla scud füzesi kullanıldı. Şam’dan biri düğmeye basıyor ve başka şehirleri scud füzesiyle vuruyor.



'Rejim etnik kıyım yapıyor'



Banyas, oradaki Sünnilere yönelik bir etnik kıyım hareketidir. Burada Nusayri kardeşlerimi tenzih ediyorum. Esad’a karşı, bizimle temas halinde olan Nusayriler de var. Ama rejimin amacı burada bir etnik kıyım gerçekleştirmektir.

Banyas katliamını kim yapmışsa dünkü saldırıda da onların ayak izleri var. Biz o ayak izlerini tespit etmeye çalışıyoruz.



'Esad'a 'yanındayız' mesajı verdiler'



Ben muhalefeti Suriye konusunda bilgilendirmek için iki defa girişimde bulundum. MHP Genel başkanı Bahçeli randevu vermedi. CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu randevu verdim. Saatlerce anlattım ama daha sonra “bize hiçbir şey söylenmedi” dediler.

Beşar Esad’a gidip fotoğraflar çektiler. Her katliamdan sonra yanına gidip, “Türkiye’de senin yanında olanlar da var” mesajı verdiler. Bilgilendirmeden biz kaçmayız ama karşı tarafında bunu anlayacağını görmeniz lazım. Suriye değil de Türkiye’yi suçlamak… İlk defa bu kadar ortak kader bilincini suçlayıcı işler yapılıyor. Bizim topçu bataryalarımız Türkiye’ye yönelik Suriye’nin mütecaviz topçu bataryalarını susturdu.

Kritik bir aşamadayız. Tam Suriye konusu diplomatik bir ivme kazanmıştı. Bunu da biz sağladık. Sonra bu ivme üzerine bütün bölge, Avrupa ve ABD ile bir çaba içine girilmesini sağladık. Bu ivme üzerine Kerry’nin Rusya gezisi zemin buldu.



'Her şey Putin'e anlattığımız formulle şekilleniyor'



Bugün her şey Putin’in Başbakan Erdoğan’la görüşmesinde gündem getirdiğimiz formül üzerinde şekilleniyor. Hadi Türkiye dışındaki formüllerle birileri çalışıyor, Türkiye’nin onaylamadığı bir plan uygulana bilir mi?"

'BM Güvenlik Konseyi iflas etti'

Eğer bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıksaydı… Bari insani konularda bir karar çıkarın dedik. Onu da yapmadılar. Bu, Bosna’dan sonra BM güvenlik Konseyi’nin iflası olmuştur. New York’ta şatafatlı basın açıklamaları yapmak için mi var… Bu durumdan Beşar Esad kendisine bir hayat alanı açtı. Dün taziye için arayan İran Dışişleri Bakanı’na da ifade ettim, Beşar Esad’a teşvik edici değil caydırıcı bir üslup kullanılması lazım.