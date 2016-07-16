Davutoğlu: Dün bir destan yazılmıştır, bundan sonra darbenin iması bile yapılamayacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TSK içindeki bir grup cuntanın darbe girişimine ilişkin olarak, "Artık darbenin iması bile yapılamayacak. Dün bir destan yazılmıştır. Bu bir demokrasi destanıdır" dedi.

Meclis'te konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Onurumuza yapılan bir saldırıydı. Meclisimize saldırıldı, devletin kurumlarına saldırıldı, hain alçak odaklar tarafından saldırı yapıldı. Sabah yeni bir güne doğacağız. Darbenin iması bile yapılamayacak. Dün bir destan yazılmıştır. Bu bir demokrasi destanıdır. Demokrasi zaferi kazandık. Milletimiz bu zaferin en önemli öznesi. Şahadet mertebesine çıkan kardeşlerimiz tarihe altın harflerle geçtiler.

Sayın başbakanımız hükümetimiz hiçbir şekilde taviz vermeden çalışmalarını aralıksız sürdürmüş, bizler başbakanla temas halindeydik. Sayın meclis başkanımız meclisimizin onurunu korumuştur. Bu konuda gayret eden bütün yetkililere teşekkürü bir borç bilirim.

Milletimizi bir kezdaha seslenmek istiyorum. 1 Kasım'da milli iradeortaya kondu. Bugün saldırıya uğrayan Meclis, yüzde 85'i aşan bir katılımla oluştu. Milli irade konusunda kimse tereddüt edemez ve meclisimiz her zaman açıktır. Bu darbe konusunda direnen, tavır sergileyen, görevlerini ifa ederken canını ortaya seren bütün emniyetimize teşekkür ediyorum. Darbeye karşı duran askerlerimize teşekkürü borç biliriz. Kimse bu alçak kalkışmayı TSK'ya mal etmesin. TSK bütün kademesiyle direnç göstermiştir, TSK'nın devlete bağlı unsurları, Türkiye'de bir daha darbe olmayacak konusunda onurlu bir duruş sergilemişlerdin. Gerçek anlamda milli orduya sahip olduğumuzu ortaya koymuştur.

Dün gece yayınlarıyla, basın camiamızı da bütün unsurlarıyla tebrik ediyorum. Türkiye topyekun demokrasi savaşı vermiştir. Hiçbir ayrım yapmadan bütün medyayı tebrik ediyorum.

Ayrıca bütün partililerimize sivil toplum kuruluşumuza teşekkür borcumuz var. Türkiye'de siyasetin küçük hesaplar değil, büyük idealler sergilemiştir.

Erol Olçak kardeşimizle son tavafını birlikte yaptık. Mustafa Varank kardeşimizin abisi de şehit olanlar arasında.Bütün demokrasi şehitlerimizi rahmetmle alıyorum.