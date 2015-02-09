Davutoğlu döneminde bir ilk; Bakanlar Kurulu toplanmıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısını yapmama kararı Ankara kulislerini hareketlendirdi. Başbakanlık görevini aldıktan sonra 15 günde bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısını her hafta yapma kararı alan Başbakan Davutoğlu, sabah saatlerinde İstanbul 'dan Ankara'ya gelmesine karşın toplantıyı yapmadı. Toplantının yapılmamasına ilişkin kararın ise geçtiğimiz cuma günü alındığı belirtildi.

Konutta çalışacak



Kıvanç El'in Milliyet'te yer alan haberinde göre, yurtdışı programları haricinde her hafta Bakanlar Kurulu toplantısını yapan Davutoğlu'nun Başbakanlık resmi konutunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara kulisleri toplantının yapılmaması ile hareketlenirken, bürokrasiden aday olacak adayların istifaları için süre yarın doluyor. Başbakan Davutoğlu'nun da konutta hem istifalarla ilgili hem de diğer konularda görüşmelerde bulunması bekleniyor.