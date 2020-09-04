Davutoğlu: Doğu Akdeniz'de bölgesel aktörlerin ülkemizin karşısında yer alması diplomasimizin zayıflığındandır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Akdeniz konusunda ülkemize destek beyan eden tek ülkenin Azerbaycan olması buna mukabil ABD, Rusya ve Fransa başta olmak üzere küresel aktörlerin, Mısır, Yunanistan, GKRY ve İsrail başta olmak üzere bölgesel aktörlerin neredeyse tümünün ülkemizin pozisyonunun karşısında yer alması pozisyonumuzun haksızlığından değil, diplomasimizin zayıflığındandır" dedi. Davutoğlu, "Maalesef bugün dış politikamız hiçbir stratejik analiz ve uygulama kademelendirmesi yapılmaksızın Sayın Cumhurbaşkanı’nın o anki ruh haline göre aldığı refleksif kararlarla yürütülmektedir" yorumunu yaptı.

Gelecek Partisi lideri, Türkiye ile Yunanistan arasında süren Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ve iktidarın Doğu Akdeniz’deki tutumunu desteklediğini dile getirirken, "Haklı olduğumuz konularda hiçbir taviz, hiçbir geri adımın söz konusu olmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Davutoğlu, siyasi ve diplomatik adımlardan oluşan bir eylem planını devreye sokması konusunda iktidara çağrıda bulundu: