Davutoğlu: Doğalgaz barış köprüsü olur

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Doğu Akdeniz'de ortak olarak çıkartılacak doğalgazın Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü olabileceğini belirterek, "Her iki tarafın da ortak görüşü, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz kaynakları, Kıbrıslıların bütününe aittir. Bu Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm sürecine katkı sağlayacak bir imkandır" dedi.

Yunanistan temaslarına başlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu Atina'da kaldığı Hilton Oteli'nde Türk Basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hem Yunanistan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanıyla son derece samimi ve faydalı görüşmeler yaptığını söyleyen Davutoğlu, "Sayın Saramaras'la Dışişleri Bakanlarının katıldığı ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Bu Bakü'den sonra ilk yüz yüze görüşmemiz. Ege, Kıbrıs ve Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren konularda,Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs'ın garantör ülkeleridir. Kıbrıs'taki iki toplumla Anavatadan ilişkisine sahip ülkeler. Türkiye ve Yunanistan'ın Kıbrıs konusunda ortak bir perspektife sahip olması, Kıbrıs konusunda çözüm iradesi göstermesi Kıbrıs'taki müzakereleri olumlu etkileyecektir" dedi.



Müzakereler başlamalı



Daha önce Samaras'la bu konuları telefonla görüştüğünü belirten Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bütün bu konuları yüz yüze görüşelim derken, özellikle son dönemde Kıbrıs bağlamında, doğalgaz araştırmaları konusunda ortaya çıkan yeni durum ilgili istişare ihtiyacı vardı" dedi. Bu konulardaki düşüncelerini açık yüreklilikle paylaştıklarını belirten Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: Her iki tarafta Kıbrıs'ta müzakerelerin çözüm odaklı bir şekilde başlaması yönünde güçlü bir iradeye sahip. Her iki tarafın da ortak görüşü, Kıbrıs etrafındaki doğalgaz kaynakları, Kıbrıslıların bütününe aittir. Bu Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm sürecine katkı sağlayacak bir imkandır. Şu aşamada hedefimiz bu konudaki görüş ayrılıklarını giderip, müzakerelerin tekrar başlamasını sağlamak. İlkesel olarak biz tek taraflı her türlü adımın karşısındayız. Birlikte görüşmek suretiyle her meseleyi çözebiliriz. Kıbrıs Rum Yönetimi sanki bütün adayı temsil ediyormuş gibi, tek taraflı adımların sürece katkı getireceğini düşünmüyoruz.



Herkes kazançlı çıkar



Yarın görüşmelere devam edileceği bilgisini veren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bu konuda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlarımızı görevlendirdik. Bu gece ve yarın da görüşmeler sürecek. Son derece olumlu bir atmosfer olduğunu ifade edebilirim. Bunun bir imkan olduğunu kendisine söyledim. Öyle bir ortak pozisyon belirleriz ki, buradan herkes kazançlı çıkar. Sadece 3 taraf, 4 taraf değil, bütün taraflar kazançlı çıkar" diye konuştu.



Barış köprüsü olur..



Ortak olarak çıkartılacak bir doğalgazın Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü olacağını söyleyen Davutoğlu,"Azerbaycan'da Türkiye Yunanistan üzerinden Adriyatiğe ulaşacak olan doğalgaz boru hattının büyük bir barış projesi olacağını söylemiştik. Şimdi aynı şey Doğu Akdeniz için geçerlidir. Kıbrıs'ta iki tarafın ortak çabalarıyla doğalgazın işletilmesi, birlikte bu konuda karar verilmesi, bu kaynakların Türkiye üzerinden zaten inter konnekte olan sisteme katılarak Yunanistan'a bir köprü oluşturur. Barış köprüsü oluşturur. O bakımdan bunları pozitif gündemle değerlendirmeye ihtiyaç var"dedi.



Türkiye'ye karşı tutum değil



Bir soru üzerine Yunanistan'ın İsrail'le Güney Kıbrıs Rum Yönetimiyle değişik sebeplerle yürüttüğü temasların Türkiye'ye karşı bir tutum olmadığını söyleyen Başbakan Davutoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:Biz de her zaman söylediğimiz görüşü, teyiden söyledik. Doğu Akdeniz'de kimse 2 taraflı, 3 taraflı bir egemenlik alanı oluşturma rüyasını taşımamalıdır. Zaten Yunanistan böyle bir amacı gütmediğini ifade ediyor her vesileyle, Akdeniz ve Ege'de bütün konularda her türlü işbirliğine, tek taraflı herhangi bir tarafı dışlayan, iki üç taraflı angajmanların Doğu Akdeniz'de barış getirmeyeceği kanaatindeyiz. Bütün görüşmelerimiz son derece verimli, son derece samimi bir şekilde cereyan etti. Karşılıklı latifelerle güzel bir atmosfer oldu.