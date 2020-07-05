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Davutoğlu Diyarbakır'daki STK'lar, gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi

05 Temmuz 2020 14:18

T24 Haber Merkezi

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (DİTAM)  'Tigris Diyalogları'nın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. 

Online toplantı programı zoom üzerinden yapılan buluşmaya altmışı aşkın STK temsilcisi, gazeteci, yazar, akademisyen ve kanaat önderi katıldı.

4 saat süren, soru ve cevap bölümlerinin de olduğu toplantıya eski Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, bir dönem Davutoğlu'nun başdanışmanlığı yapan isimlerden Etyen Mahçupyan, avukat Nurcan Kaya, Barış Vakfı'ndan Hakan Tahmaz, Rawest araştırmadan Roj Girasun, DİTAM'dan Sedat Yurttaş, akademisyen Cuma Çiçek, Vahap Coşkun, Gelecek Partisi'nin kurucularından Vahdettin İnce gibi isimler katıldı.  

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