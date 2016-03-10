"Davutoğlu, demokratikleşme için 'bahar paketi' açıklayacak"

Karar gazetesi, Hükümet'in, Mart'ın üçüncü haftasında 'büyük bir demokrasi paketi'ni hayata geçirmeyi planladığını öne sürdü. Darbe dönemlerinde çıkarılanlar dahil tüm anti-demokratik yasaların temizleneceği ileri sürülen haberde, "Demokrasiye bahar havası yaşatacak paketin ilk ayağında hükümet önce yeni Anayasa için harekete geçecek. Yeni Anayasa taslak metninin yazımı için aralarında hukukçuların da olduğu uzman ekip oluşturulacak. Taslak metin geniş katılımla yazılacak. Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanlarının katılacağı yeni Anayasa çalıştayları düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Ziver Büyüktaş'ın imzasıyla yayımlanan haberde ayrıca, gündeme alınacak bir diğer konunun da Aleviler için hazırlanan yeni paketin olacağı öne sürüldü. Alevi açılımı sürecinde ve sonrasında yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilen raporda, "Bu konuda bütün senaryoların tamamlandığı ve adım atma aşamasına gelindiği belirtiliyor. Hükümet, Alevi dedeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak pakete son şeklini verecek" ifadeleri kullanıldı.

"Paket sürprizi" başlığıyla gazetenin manşetinde yer alan (10 Mart 2016) haber şöyle:

Hükümet önümüzdeki hafta uzun süredir bekleyen reformlarda büyük bir demokratikleşme hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Davutoğlu’nun masasında olan ‘bahar paketi’nin ilk ayağı yeni Anayasa olacak. AK Parti çıkmaza giren yeni Anayasa görüşmelerini beklemeden kendi taslak metnini önümüzdeki hafta yazmaya başlayacak.

Kritik maddeler

Paketin ikinci ayağında darbe dönemi dahil yasalardaki antidemokratik hükümler temizlenecek. Alevilerin sorunlarını çözmek için atılacak adım paketin 3 ayağı olacak.Başbakan Davutoğlu’nun Mardin’de açıkladığı ‘Barış Huzur Demokrasi Eylem Planı’nınn uygulanma sahfası masaya yatıralacak.

Demokrasiye bahar havası yaşatacak paketin ilk ayağında hükümet önce yeni Anayasa için harekete geçecek. Yeni Anayasa taslak metninin yazımı için aralarında hukukçuların da olduğu uzman ekip oluşturulacak. Taslak metin geniş katılımla yazılacak. Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanlarının katılacağı yeni Anayasa çalıştayları düzenlenecek. AK Parti bu çalışmalarda geniş bir kamusal katkı sağlamak için de STK’ların dahil edilmesini sağlayacak. Yeni Anayasa’da ikinci adım kritik maddeler için atılacak. Ak Parti, geçtiğimiz dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu önerilerinde de revizyona gidecek. Çalışmanın sonunda kısa süre içinde AK Parti’nin yeni anayasa konusundaki pozisyonu ve tavrı belirlenecek. Bu sürecin sonunda kurulacak bir uzman heyet ile anayasa yazımını geçecek olan hükümet kendi anayasa taslağını hazırlayacak. Hazırlanan son taslak diğer partiler ile paylaşılarak uzlaşı aranacak.

Aleviler için 2. paket

Önümüzdeki haftadan itibaren gündeme alınacak diğer konu da Aleviler için hazırlanan yeni paket olacak. Alevi açılımı sürecinde ve sonrasında yapılan çalışmalar tamamlanmış bulunuyor. Bu konuda bütün senaryoların tamamlandığı ve adım atma aşamasına gelindiği belirtiliyor. Hükümet, Alevi dedeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak pakete son şeklini verecek. İkinci pakette esas olarak Alevilerin sorunlarının çözümünde hukuki süreçlerin hazırlığı yer alacak. Bunun için şimdiye kadar yapılan tüm çalışmalar rapor haline getirilirken sorunların çözümüne yönelik alternatif senaryolar ve formüller hazırlandı. Çalışma Başbakan Davutoğlu’na da sunuldu. Bu seçeneklerden hangisinin ve hangilerinin uygulamaya konulacağına ise yine önümüzdeki hafta AK Parti MYK’da karar verilecek.