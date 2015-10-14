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Davutoğlu: DEAŞ'ın kafasındaki İslam'la bizim savunduğumuz arasında 180 değil 360 derece fark var

"Kimsenin vatandaşımızın kılına dokunmasına izin vermeyiz"

14 Ekim 2015 23:35

Show TV'de yayınlanan Türkiye Sandık Yolunda" programında gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "DEAŞ'ın kafasındaki İslam ile bizim savunduğumuz İslam arasında 180 derece değil 360 derece fark var" dedi. 

 

 

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen katliamı değerlendiren Başbakan Davutoğlu, IŞİD'le ilgili olarak şunları söyledi:

"Kimsenin vatandaşımızın kılına dokunmasına izin vermeyiz. Bu örgütlerin hepsinin her birinin bir hesabı var dolayısıyla. DEAŞ’ın en büyük hesabı ise şu: Onların kafasındaki İslam ile Türkiye’de yaşanan ve bizim savunduğumuz İslam arasında 180 derece değil 360 derece fark var."

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının tamamını buradan okuyabilirsiniz. 

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