T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU, DE SILVA İLE "MAVİ MARMARA BASKINI"NI GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 21:22

-DAVUTOĞLU, DE SILVA İLE "MAVİ MARMARA BASKINI"NI GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BM-İHK) Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyeti üyesi Desmond de Silva'ya, İsrail'in düzenlediği saldırıya karşı uluslararası toplumun takınacağı tutumun "aslında hiçbir ülkenin, uluslararası hukukun üstünde olmadığını göstererek barışa katkıda bulunacağını" söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Davutoğlu'nun, de Silva ile görüşmesinde, "Mavi Marmara" baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.  Davutoğlu'nun, Türkiye'nin komisyona duyduğu güveni ifade ettiği ve "Bu olay karşısında uluslararası toplumun takınacağı tutumun çok önemli olduğunu, çünkü bu tutumun hem olayın aydınlatılmasına katkıda bulunacağını hem de aslında hiçbir ülkenin, uluslararası hukukun üstünde olmadığını göstererek barışa da katkıda bulunacağını" söylediği bildirildi. Yetkililer, Davutoğlu'nun, bütün kurumların, BM komisyonlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunu ve her türlü bilginin bütün açıklığı ve şeffaflığıyla paylaşılacağını aktardığını kaydetti. Davutoğlu ayrıca, "Eğer aklınızda soru varsa, burada hemen sorabilirsiniz ben de her türlü bilgiyi paylaşmaya hazırım" dedi. İsrail'in, bu tür komisyonlara karşı çıkarak dolaylı yoldan suçu kabul ettiğini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin her türlü soruşturma komisyonuyla işbirliğine sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Ümit ederiz ki, İsrail tarafı da aynı açıklıkla sizinle işbirliği yapacaktır" diye konuştu. Gazze'ye insani yardım götüren konvoya İsrail askeri kuvvetleri tarafından yapılan saldırı ve sonuçlarını incelemek üzere BM-İHK tarafından kurulan Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyetinin, ziyaretleri süresince Ankara, İstanbul ve İskenderun'da temas ve incelemelerde bulunması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24