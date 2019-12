-DAVUTOĞLU, DE SILVA İLE "MAVİ MARMARA BASKINI"NI GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BM-İHK) Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyeti üyesi Desmond de Silva'ya, İsrail'in düzenlediği saldırıya karşı uluslararası toplumun takınacağı tutumun "aslında hiçbir ülkenin, uluslararası hukukun üstünde olmadığını göstererek barışa katkıda bulunacağını" söyledi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Davutoğlu'nun, de Silva ile görüşmesinde, "Mavi Marmara" baskını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti. Davutoğlu'nun, Türkiye'nin komisyona duyduğu güveni ifade ettiği ve "Bu olay karşısında uluslararası toplumun takınacağı tutumun çok önemli olduğunu, çünkü bu tutumun hem olayın aydınlatılmasına katkıda bulunacağını hem de aslında hiçbir ülkenin, uluslararası hukukun üstünde olmadığını göstererek barışa da katkıda bulunacağını" söylediği bildirildi. Yetkililer, Davutoğlu'nun, bütün kurumların, BM komisyonlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunu ve her türlü bilginin bütün açıklığı ve şeffaflığıyla paylaşılacağını aktardığını kaydetti. Davutoğlu ayrıca, "Eğer aklınızda soru varsa, burada hemen sorabilirsiniz ben de her türlü bilgiyi paylaşmaya hazırım" dedi. İsrail'in, bu tür komisyonlara karşı çıkarak dolaylı yoldan suçu kabul ettiğini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin her türlü soruşturma komisyonuyla işbirliğine sonuna kadar açık olduğunu belirterek, "Ümit ederiz ki, İsrail tarafı da aynı açıklıkla sizinle işbirliği yapacaktır" diye konuştu. Gazze'ye insani yardım götüren konvoya İsrail askeri kuvvetleri tarafından yapılan saldırı ve sonuçlarını incelemek üzere BM-İHK tarafından kurulan Uluslararası Veri Toplama Misyonu heyetinin, ziyaretleri süresince Ankara, İstanbul ve İskenderun'da temas ve incelemelerde bulunması öngörülüyor.