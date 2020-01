Davutoğlu Davos'ta: Türkler geri geliyor

Davos'ta profesyonel Türklerin her alanda olduğuna vurgu yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Türkler geri geliyor'' dedi.

Davutoğlu, "Borsa İstanbul" oturumunda konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İstanbul Dünya borsası için en uygun yer. Çok avantajlı bir konumumuz var. Ama tabi bunun yanı sıra çok istikrarlı bir siyasi yönetim de var. Son 12 yıl içinde temel yasaların bir çoğunu değiştirdik ve Türkiye'nin daha da yatırım yapılabilir hale getirdik.



Önceki yıllarla kıyaslandığında 10 kat daha gelişme kaydettik. Borsa İstanbul bunun çok güzel bir örneği. Borsa İstanbul 3 yıl içinde 30 sıra birden yükseldi. İnanıyorum ki çok yakındadünyadaki ilk 10 borsa içerisinde yer alacak.



Yeni nesillin profesyonel bütün niteliklere haiz olmasını istiyoruz. Londra'da pek çok şirketin CEO'su ile görüştüm ve bu görüşmelerde her zaman bir Türk profesyonel bu görüşmelere eşlik etti. Türkler geri geliyor. Profesyonel Türk yöneticileri artık her alanda bulunuyor. Türkler piyasalara dinamik bir şekilde geliyor.



Türkiye çok dinamik bir piyasa. Dışarıda hiçbir şey satmasanız bile içeride her türlü şeyeuygun bir piyasa. Türkiye'ye yatırım yapanlar sadece iç yatırımda bile çok iyi kazançlar elde ediyorlar. Dünyanın yatırım yapılabilecek en iyi yeri. Önemli olan bizim bunu çok iyi anlatabilmemiz ve doğru bir şekilde yönelendirebilmemiz.



Biz her türlü yatırıma açığız. Türkiye'de yatırımcı şayet herhangi bir engel görürse bize bildirsin bu engelleri kaldıralım.Türk hükümeti her zaman yatırım yapmak isteyenlerin yanında olacak.