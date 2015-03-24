Davutoğlu: Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hiçbir görüş ayrılığı çözüm sürecinden feragat olarak algılanmamalı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la hükümet arasında krize yol açan İzleme Heyeti restleşmesine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanımızla iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamamışımdır. Dün gece de ailecek bir aradaydık. Benim için devlet mahremiyettir. Ola ki bilgilendirme eksiklikleri olmuşsa bu giderilir ama ne sayın cumhurbaşkanımız ne ben Türkiye’nin siyasi istikrarına, özellikle seçimlere giderken, gösterdiğimiz hassasiyette hiç tereddüt etmeyiz. Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hiçbir görüş ayrılığı çözüm sürecinden feragat olarak algılanmamalı" dedi.

Davutoğlu, çözüm sürecinin bundan sonra nasıl ilerleyeceğiyle ilgili ise, "Çözüm süreci, dün yine Cumhurbaşkanımız vurguladı. Bizim için çözüm süreci stratejik bir tercihtir. Ve tarihimizin en önemli adımlarından, geleceğimizi teminat altına alacak olan en önemli dayanaklardan biridir" diye konuştu.

Konya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı ile görüşme yaptınız. İzleme Kurulu konusunda mıydı? Cumhurbaşkanının tereddütlerini göz önüne alarak vazgeçme girişimi olabilir mi? Fidan’ın adaylığı, MB’nin faiz politikası gibi bazı konularda fakrlı noktalarda izlenimi var. Size zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

Cumhurbaşkanımızla iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamamışımdır. Dün gece de ailecek bir aradaydık. Şunun için zikrediyorum. Cumhurbaşkanıyla bizim buluşmamız olağanüstü bir durum değildir. Dostluğu geçmişe dayanan yakın arkadaşlar olarak da her zaman görüştük, görüşürüz. Dün de görüştük, cumartesi de görüşeceğiz. Benim için devlet mahremiyettir. Son 7 ay içinde de bu anlamda Cumhurbaşkanımızla herhangi bir şekilde iletişim sıkıntısı hiçbir zaman yaşamamışımdır, yaşamadım.

Sayın Cumhurbaşkanımızla dün de bu konuları en geniş kapsamıyla ele aldım, tekrar alırız. Gereken adımları, gereken zamanda yine istişareler içinde atarız. Bu konuda kimsenin Türkiye'de Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı makamı arasında bir görüş ayrılığı varmış senaryosu üzerinden bir kaos beklentisi içinde olmaması iktiza eder. Şimdiye kadar nasıl birlikte birçok benzer, zor süreçlerden geçmiş ve aşmışsak bundan sonra da aşarız.

Ola ki bilgilendirme eksiklikleri olmuşsa bu giderilir ama ne sayın cumhurbaşkanımız ne ben Türkiye’nin siyasi istikrarına, özellikle seçimlere giderken, gösterdiğimiz hassasiyette hiç tereddüt etmeyiz.

Çözüm süreci, dün yine Cumhurbaşkanımız vurguladı. Bizim için çözüm süreci stratejik bir tercihtir. Ve tarihimizin en önemli adımlarından, geleceğimizi teminat altına alacak olan en önemli dayanaklardan biridir.