Davutoğlu-Clinton Paris'te görüştü!

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Paris'teki görüşmesinde Libya, Suriye ve Türkiye-İsrail ilişkileri başta olmak üzere pek çok konu ele alındı.



A.A muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Davutoğlu-Clinton görüşmesi 1 saat sürdü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Libya ve Suriye dahil Ortadoğu bölgesini ilgilendiren konular, NATO konuları, Balkanlar ile Türkiye-İsrail ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.



Bakan Davutoğlu, Fransa ve İngiltere'nin girişimiyle düzenlenen Libya konferansına katılmak üzere dün gece Paris'e gelmişti.



Yaklaşık 60 ülkenin temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek Libya konferansı, yerel saatle 17.00'da Elysee Sarayı'nda aile fotoğrafının çekilmesiyle başlayacak. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, açılış konuşmasının ardından katılımcılarla akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek.







