Davutoğlu, Clinton ile 'suikast' girişimini konuştu

T24

Clinton'un, görüşmede ayrıca, bu ay sonunda ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak Amerikan-Türk Asamblesi toplantısına katılacağını ilettiği, Davutoğlu'nun ise çalışma programı ve Kasım ayı başında İstanbul'da düzenlenecek Afganistan Bölgesel Hazırlıkları Konferansı hazırlıkları nedeniyle bu toplantıya katılamayacağını muhatabına ilettiği kaydedildi.Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD'li mevkidaşı ile İstanbul'daki konferans esnasında görüşmeyi beklediğini belirtti.Bu arada Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca'nın da Bakan Davutoğlu'nu telefonla aradığı, iki bakanın, Balkanlarda yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi.Hoca'nın, Kasım ayında Kosova'da düzenlenecek toplantıya Davutoğlu'nu davet ettiği belirtilirken, Davutoğlu'nun da Kosovalı mevkidaşını Konya'da Aralık ayında düzenlenecek Şeb-i Aruz törenlerine çağırdığı bildirildi.