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Politika

Davutoğlu, Clinton ile 'suikast' girişimini konuştu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefonla görüştü.

14 Ekim 2011 03:00

T24 - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu telefonla arayan Clinton'un, İran tarafından, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Adil El Cubeyr'in öldürülmesi için yapılan suikast girişimi iddialarıyla ilgili bilgi verdiği belirtildi. 

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Clinton'un, görüşmede ayrıca, bu ay sonunda ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak Amerikan-Türk Asamblesi toplantısına katılacağını ilettiği, Davutoğlu'nun ise çalışma programı ve Kasım ayı başında İstanbul'da düzenlenecek Afganistan Bölgesel Hazırlıkları Konferansı hazırlıkları nedeniyle bu toplantıya katılamayacağını muhatabına ilettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ABD'li mevkidaşı ile İstanbul'daki konferans esnasında görüşmeyi beklediğini belirtti.

Bu arada Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoca'nın da Bakan Davutoğlu'nu telefonla aradığı, iki bakanın, Balkanlarda yaşanan son gelişmeleri ele aldıkları öğrenildi. 

Hoca'nın, Kasım ayında Kosova'da düzenlenecek toplantıya Davutoğlu'nu davet ettiği belirtilirken, Davutoğlu'nun da Kosovalı mevkidaşını Konya'da Aralık ayında düzenlenecek Şeb-i Aruz törenlerine çağırdığı bildirildi. 


 

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