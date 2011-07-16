-DAVUTOĞLU CLİNTON İLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile İstanbul'da bir araya geldi. Davutoğlu, uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Libya Temas Grubunun 4'üncü Toplantısı için Türkiye'de bulunan Clinton ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda görüştü. Clinton'u yalıya gelişinde karşılayan Davutoğlu, konuk bakan ile el sıkışarak, görüntü alması için basına poz verdi. Basına kapalı görüşmenin ardından iki bakanın, çalışma öğle yemeğinden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.