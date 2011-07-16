T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU CLİNTON İLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 18:18

-DAVUTOĞLU CLİNTON İLE BİR ARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile İstanbul'da bir araya geldi. Davutoğlu, uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarını koordine etmek amacıyla oluşturulan Libya Temas Grubunun 4'üncü Toplantısı için Türkiye'de bulunan Clinton ile Sait Halim Paşa Yalısı'nda görüştü.  Clinton'u yalıya gelişinde karşılayan Davutoğlu, konuk bakan ile el sıkışarak, görüntü alması için basına poz verdi. Basına kapalı görüşmenin ardından iki bakanın, çalışma öğle yemeğinden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24