Davutoğlu: CHP'yle tekrar görüşmeye gerek yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AKP ile CHP tekrar görüşsün" sözlerini değerlendiren Başbakan Ahmet Davutoğlu, "CHP ile bir koalisyon görüşmesi yönünde tekrar bir görüşme yapmanın şu anda bir gerekliliği yoktur. CHP ile AK Parti hükümet kursun diyor Sayın Bahçeli. Bırakın ona biz karar verelim" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı.

Davutoğlu'nun konuşmaları özetle şöyle:

Koalisyon görüşmelerinde niyetimiz samimiydi, hala da samimi. Diğer 3 parti bütün seçim kampanyalarını Ak Parti karşıtlığı üzerine kurmuştu. Dolayısıyla o psikolojiden çıkmaları kolay olmadı. 8 Haziran'dan sonra ben ilk görüşmleri yaptığımda zaten muhatapların AK Parti ile koalisyon yapma gibi bir fikirleri yoktu. Öyle bir zemin yok görünüyordu. Kendi aralarında birtakım tartışmalar yaşandı. AK Parti'siz bir hükümet vehmine kapıldılar.

Bütün bunlara rağmöen, biz dedik ki bu ülkeyi yönetme sorumnluluğu bizdedir ve gereğini yapacağız. Ve bugüne kadar da bir yönetim boşluğu olmadı.

Cumhurbaşkanı görev verdi. O güne kadar çok ağır ifadeler kullanılmasına rağmen ben hepsiyle aynı samimiyetle görüştüm. Hiçbir partiye karşı önyargımız olmadı. AK Parti'yle asla olmaz diyenlerle bile gidip, yerlerinde konuştum. Biz tüm

ihtimalleri tüketmeden erken seçimden bahsetmedik.

Sadece partiden değil, dışarıdan da benimle Cumhurbaşkanımız arasında görüş ayrılığı varmış gibi algı yaratmaya çalışanların hepsini biliyorum. Bu süreç biraz da bunları görmek açısından iyi oldu. Bu tezviratların hepsi ayan ve beyan ortaya çıktı. Biz parti içinde sürekli istişare ettik. Cumhurbaşkanımızla her aşamada istişare ettik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın en ufak bir telkini olmamıştır. Bunlar küçük ayak oyunları. Ben daha yola çıkarken AK Parti'nin kırmızı çizgileri diyen de yanlış yapmıştır, görüş ayrılığı var diyen de yanlış yapmıştır.

Her şey örtülebilir, gizlenebilir. Ama iki şey gizlenemez. Doğallık ve samimiyet. Bir dönem örtülse de bir zaman sonra ortaya çıkar. Değişik güç çevrelerine yaranmak isteyen insanların akıbetlerine bakın, hiçbiri ayakta kalamamıştır.

Bu süreç bir anlamda bizim için testti. 7 Haziran'dan bugüne kadar ne söylediysem onu yaptım. Yol haritamı 13 Temmuz'da açıkladım ve o yol haritasına bağlı kaldım. Verdiğim tüm sözlere sadık kaldım.

'Ben deva dedim, Bahçeli zehir'

CHP ile bir koalisyon görüşmesi yönünde tekrar bir görüşme yapmanın şu anda bir gerekliliği yoktur. CHP ile AK Parti hükümet kursun diyor Sayın Bahçeli. Bırakın ona biz karar verelim. Bugüne kadar bir cevap vermedim, sürecin ruhuna aykırı olduğu için. Ama özellikle Sayın Bahçeli'nin yazılı açıklamalarında, üslup konusunda bir talihsizlik görüyorum. Nasıl Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'Beraber hükümet kuralım, Başbakanlığı da verelim' sözleri, Bahçeli'de rahatsızlık yarattıysa, onun sözleri de bizde rahatsızlık yarattı. Sayın Bahçeli'yi aradım ve randevu talep ettim. Benim deva gibi dediğim seçim için zehir gibi dedi. 20 Haziran'da erken seçim diyen Bahçeli'ydi. Bana koalisyon için hiçbir şey söylemedi. AK Parti ile CHP koalisyon kursun dedi. Bize koalisyon ışığı, sinyali vermedi. CHP ile olmayacağı ortaya çıkınca, 'Gelin birlikte yapabiliriz' sinyali de vermedi. O zaman söyleseydi, biz de CHP ile görüşmeleri hızlandırırdık. Biz tiyatro oynamadık. Bu kadar görüşmeyi boşuna yapmadık.

Biz bunları yaparken siz ne yaptınız? Sadece bize görev verdin. Sen şunu yap, sen bunu yap dedin. Şartlar öne sürmek, dikte etmek doğru değil. Olmaz.