'Denetim elemanının, işverenin çayını içmesi bile haramdır'

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciası hakkında, "Bir denetim elemanının denetime gittiği yere işverenin çayını bile içmesi haramdır" dedi.

Davutoğlu, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın CHP'den istifa mektubunu okuduğu konuşmasında, "Altına imza atıyorum ben de" dedi. Davutoğlu, "Biz seçilmişiz, biz iyi eğitilmişiz onlar ise çarıklı diyen o eski zihniyeti yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, konuşmasına "Maden kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımız için tazilerimi arz ediyorum" diyerek başladı.

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin 23'üncü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AKP'nin Afyonkarahisar kampında hitap eden Davutoğlu, konuşmasının başında Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen su basması olayı nedeni ile ocakta mahsur kalan 18 işçi için "Her şeyden önce gerek Ermenek'te maden kazasında gerek dün trafik kazasında kaybettiğimiz vatandaşlarımız için bir kez daha taziyelerimi arz ediyorum. Allah bu tür acıları bir daha bize yaşatmasın. Konuşmamın ileri aşamalarında vurgulayacağım gibi bu konularda yeni bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğu aşikar. Tekrar ailelere taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Sizden talebim bütün bu yürüyüşü emaneti bir başka kardeşime devredene kadar omuz omuza benimle birlikte yürümeniz. 2 ay içinde 5 ayaklı istişare yürüttük. Bakanlar Kurulu’nda çok az değişiklikle bunu tamamladık. Bakanlar Kurulu’nda her hafta toplanmaya başladık. Bakanlıkları tek tek ziyaret etmeye başladık. Kurumlarımızı ziyaret ettim. Bu hafta içinde Genelkurmay, Hazine ve MİT Müsteşarlığını ziyaret edeceğim. Bakanlıklara ziyaretlerimiz devam edecek. Hepimizden kibirden uzak bir şekilde mahfiyetle hem öğrenmeliyiz, hem bildiklerimizi paylaşmalı ve öğretmeliyiz.

İstifa dilekçesinin altına imza atıyorum

Biz bu istişareleri yürütürken ana muhalefetin de istişaresi var bugün. Biz şölen içinde gelirken ana muhalefet partisinden bir vekil istifa etti. İstifa açıklamasında ‘halktan kopuk muhalefet anlayışında ısrar edeceği anlaşılan CHP zihniyeti’ diyor. Altına imza atıyorum ben de. Sorumsuz çağrılar diyor. Doğru. En son Kobani olaylarında nasıl sorumsuz çağrı yapıp ateşe körükle gittiklerini millet biliyor.

Halktan kopuk muhalefet anlayışı. El hak doğru. Programlarına bakın. Halkla ne kadar bütünleşmişler. Hiçbir zaman halk karşısında kibire kapılmayacağız

Biz seçilmişiz, biz iyi eğitilmişiz onlar ise çarıklı diyen o eski zihniyeti yerle bir edeceğiz.”

“CHP’de iktidar umudu bulunmayan” diyor. El hak o da doğru. Onlarda iktidar umudu bile yok. Dünyada da Türkiye’de de önümüzdeki dönemde Türkiye’nin geleceğinin Ak Parti ile şekilleneceği konusunda hiçbir tereddüt yok. Bizim siyaset anlayışımızda hiçbir zaman geçicilik yoktur.

HDP ne yapıyor?

CHP böyle de HDP ne yapıyor? Çözüm sürecini sabote etmek için gencecik çocukları sokağa sürdüler. Aralarından bir çokları çıktı, günah çıkardı ‘yanlış yaptık’ diye. Biz de yanlışlarından ders aldılar zannettik. Ama bugün için yine çağrı yaptılar. 1 Kasım için HDP'yi uyardım. Toplantı gösteri hakkı şiddete yönelirse gerekli tedbiri alırız dedim. Kim şiddete yönelişe yönelsin tedbiri alırız. MHP çözüm süreci ile ilgili hükümetimizin koyduğu iradeye sürekli eleştiri getiriyor. Orta Anadolu’da milli birlik nutukları atmak Türkiye’nin milli birliğini menfaat altına almaz. Biz Türkiye’yi kuşatan tek partiyiz. Kim yanlış yaparsa onun karşısında olacağız. İnsanlık onuruna savaş ilan eden herkes bize savaş ilan etmiştir.

TSK’da paralel yapılanmaya izin verilmeyecek

Paralel devlet anlayışını kesinlikle tarihin çöplüğüne atacağız. TSK ve güvenlik birimlerimiz güçlendirilecek. Herkes görevini bilerek görev alanı neyse onu yapacak. Ne silahlı kuvvetler, ne de güvenlik birimlerinin içinde paralel yapılanmalara izin verilmeyecektir.

Meşruiyetin temeli millettir. Millet adına güç kullanmak arzusunda olanlar millete gidip destek alacak. Bürokrasi üzerinden siyaset yapılmaya kalkılırsa onlara söyleyeceğimiz tek söz var: Milletten aldığımız emaneti çiğnetmeyiz

O siyasi kadroyu beğenmezseniz istifa edersiniz.

Bu başı kolay teslim etmeyiz

Halktan yetki almadan başımızı almaya kalkarsanız biz bu başı öyle kolay kolay teslim etmeyiz

Binlerce insanı dinlemiş olanlar, özel hayata müdahale etmiş olanlar sadece devlete değil, kendilerine gayet iyi niyetle destek evren o masum kitleye de ihanet ettiler.

Son MGK

Bizim dönemimizde hiçbir sivil toplum hareketi engellenmeyecek. Hangi siyasi düşünceye ait olursa olsun derneklerin özgürlükleri korunacak. Ta ki o dernek üzerinden milletin vermediği bir yetkiyi kullanmaya kalkmasınlar. O zaman o çizgi aşılır.

Bunlar da başka bir paralel yapılanma

Çözüm sürecine saygılıyız dedikten sonra Doğu ve G.Doğu Anadolu’da insanlardan haraç toplamaya kalkanlar, mahkeme kurmaya kalkanlar bunlar da başka bir paralel yapılanmadır. Bunlara da izin verilmeyecek.

Son Kobani olaylarında hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğu temel prensip kamu düzenidir.

Hukuk devleti içinde özellikle de TBMM çatısı altında siyaset yapan HDP’liler, bu ülkenin hukuk devleti niteliğine zarar verecek her türlü eylemden uzak durmaya davet ediyorum. Molotof silah sayılacak. Bunları zaten paylaşmıştık.

Her bir bakanlık ziyaretimde bakanlıkların yapısını sonra da spesifik konuları ele aldık.

İşverenin çayını bile içmesi haram

Bir denetim elemanının denetime gittiği yere işverenin çayını bile içmesi haramdır. Çünkü bana mesaj geldi. Denetim elemanı gidecek ve orada objektif olarak denetimlerini yapacak.

Devletin alması gereken tedbirler var. Aldık. 6 saat kuralı geldiğinde 6 saati etkin kullanmak için maden işçilerine yerin altında yemek yedirme zorunluluğu getirmek demek değildir. Her türlü adli ve idari soruşturma yapılacak.

İşçinin hakkı ihlal edilirse şikayet için doğrudan bir hat oluşturulacak

Bütün işçilerime seslenmek istiyorum. ‘Neden şikayet etmediniz’ dedim Ermenek’e gittiğimde. Şimdi yeni bir uygulama başlatmayı düşünüyoruz iş kazaları ile ilgili. Herhangi bir işyerinde işçinin hakkı ihlal edilmişse doğrudan şikayet edecekleri bir hat oluşturacağız. Anında o işyerini kapatırız.

Jandarmayı geçtikten sonra fazladan yolcu alıyor

Isparta’da devleti kandırıyor, Jandarma’yı geçtikten sonra fazladan yolcu alıyor. Zihniyeti de değiştirmek lazım. Hiç bir yerde size angarya muamelesi yapılamaz. Bildirin ki bu tür teşebbüslere kalkışanlara gereken yapılsın.