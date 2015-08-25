'Davutoğlu CHP ve MHP'ye yakın bürokratlara bakanlık teklifi götürecek'

CHP ve MHP’nin seçim hükümetine bakan vermeme kararının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu, farklı bir formül üzerinde çalışıyor. Davutoğlu’nun, ‘geniş tabanlı’ olmasını istediği seçim hükümeti için Meclis dışındaki bazı CHP ve MHP’li isimlere bakanlık teklifi götürmeye hazırlandığı bildirildi. Davutoğlu’nun HDP’ye düşecek bakanlıklar için Celal Doğan, Mithat Sancar ve Mahmut Celadet Gaydalı’ya teklif götürebileceği de öne sürülüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon hükümeti kurulamadığı için seçime hazırlanan Türkiye’de oluşturulacak olan ‘seçim hükümeti’nin temsil düzeyinin yüksek olmasını istiyor. Yakın çevresine göre Başbakan Davutoğlu, bu amaçla CHP ve MHP’li bazı isimlere teklif götürülmesi düşüncesinde. Aynı çevreler Hürriyet’ten Turan Yılmaz'a şu değerlendirmeyi yaptılar:

‘İçeriden olmazsa’

“Başbakan başından beri temsil düzeyi yüksek bir seçim hükümeti olmasını istiyor. CHP ve MHP’nin tutumları bilinmesine karşın bu partilerden bazı isimlere teklif götürülmesi düşüncesi de esasen bundan kaynaklanıyor. Bu partilerin Meclis’teki isimleri bu öneriyi geri çevirirse, Meclis dışındaki bazı isimlerine aynı teklifin götürülmesi düşünülüyor. Netleşmedi ancak kamuoyunda CHP ve MHP’ye yakın olarak bilinen siyasetçi, akademisyen, yazar ya da bürokrat olabilir bu isimler. Bu ise Başbakan’ın da arzuladığı temsil düzeyi yüksek bir hükümet oluşumuna imkân sağlayacaktır.”

7 Haziran seçimlerinde dışarıdan atanan isimlerden Adalet Bakanı Kenan İpek, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin ile kısa süre önce Milli Savunma Bakanlığı’na atanan Vecdi Gönül’ün seçim hükümetinde de görevlerini sürdürmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Bu hükümete AK Parti kanadından alınacak isimler konusunda ise 12 Eylül’deki kongre sürecinin etkili olabileceği, Davutoğlu’nun parti yönetimine kaydırmayı düşündüğü isimlere kabinede yer vermeyebileceği öne sürülüyor.

‘Ağır toplar yerini koruyabilir’

Kulislerde Arınç’ın partiye kaydırılabileceğinden söz edilirken, Başbakan yardımcılarından yerlerini koruması beklenen isimlerle ilgili bunların hem kamuoyundaki yüksek profillerine hem de yaşanan kritik dönem nedeniyle MGK üyeliklerine dikkat çekiliyor. Aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in de yeni kabinede yer alabilecekleri belirtilirken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın da yerlerini korumaları bekleniyor. Kabineye girebilecek yeni isimler arasında ise eski Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan ile Mücahit Arslan ve Taha Özhan’ın adları öne çıkıyor. Kulislerde, “Başbakan, kongre sürecinde öne çıkarmak istediği bazı isimlere yeni kabinede yer verebilir. Ancak bu listeye sonuçta Cumhurbaşkanı’nın onay vereceği de unutulmamalı” sözleri dillendiriliyor. CHP ve MHP’ye düşecek yerlere ağırlıklı olarak bu bakanlıkların müsteşarlarının getirilebileceği de konuşuluyor kulislerde. Davutoğlu’nun HDP’ye düşecek bakanlıklar için Celal Doğan, Mithat Sancar ve Mahmut Celadet Gaydalı’ya teklif götürebileceği de öne sürülüyor.