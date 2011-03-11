-DAVUTOĞLU: CASUS BELLİ GÜNDEMDEN DÜŞECEK ANKARA (A.A) - 10.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan ile ilişkiler daha da geliştiğinde ''casus belli'' gibi konuların gündemden düşeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı olarak Yunanistan'a ilk kez gerçekleştirdiği resmi ziyareti çerçevesinde Atina, Gümülcine, İskeçe, Kavala ve Selanik'te üç günde 17 programa katılan Davutoğlu, Yunanistan'dan Türkiye'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunan basınında bugün çıkan haberlere işaret edilerek, ''Türkiye'nin 'casus belli'yi kaldırmasının şartları nelerdir?'' diye sorulması üzerine Yunan basını ile Atina'daki buluşmasında kendisine bu sorunun sorulduğunu anımsatan Davutoğlu, 'casus belli' diye bir ifadenin olmadığını, konuyla ilgili kararın bir hamleye karşı yapılan bir hamle olduğunu söyledi. Davutoğlu, Yunan parlamentosunun 1 Haziran 1996 tarihinde aldığı kararla Yunan hükümetine karasularını 12 mile çıkarma yetkisi verdiğini, buna karşılık TBMM'nin de 8 Haziran 1996 tarihinde toplanıp oy birliğiyle aldığı kararla ''eğer Yunan hükümetinin böyle bir uygulaması olursa hükümeti gerekli her türlü tedbiri alma konusunda yetkilendirdiğini'' kaydetti. Basın toplantısında Yunan gazetecinin sorusuna ''Yunan parlamentosu bunu kaldırdığında biz de bizim parlamentomuza gideriz ve bu konuda başvururuz. Yunanistan'da böyle bir adım atılırsa biz parlamentomuza gider nihayet bu kararı çıkartırız'' şeklinde yanıt verdiğini anlatan Davutoğlu, ''Yunan basınının bir kısmının bunu 'casus belli'nin kaldırılması için olumlu bir mesaj olarak, bir kısmının da 'Türkiye şart koştu' diye yazmış. Nasıl algılanırsa algılansın durumumuz bu. Ümit ederim ki Yunanistan ile ilişkiler daha da gelişecek ve bu tür konular gündemden düşecek'' diye konuştu. -''İLK FERİBOTLA BEN DE GİDECEĞİM'' Görüşmede İzmir-Selanik arasında feribot seferlerinin yapılmasının da gündeme geldiğini belirten Davutoğlu, ''İlk feribot seferinde ben de gelmeye çalışacağım'' dedi. Davutoğlu, Yunanistan ziyaretini ''sadece liderler arasında başlayan ilişkinin topluma doğru yayılması ve aradaki hassasiyet konularında rahatlıkla tartışılabilir bir ortam yaratması açısından değerlendirdiğini söyledi. -''YAPTIĞINIZ İŞİ HEYECANLA YAPMANIZ LAZIM'' Ziyaretinde üç günde 17 programa katıldığını belirten Davutoğlu, bu tempoya nasıl dayandığına ilişkin bir soruyu, akademik hayatında 3 gün uyumadığı günler olduğunu dile getirerek ''Bu bir heyecan meselesi açıkçası bir aşk meselesi. İnsan vücudunun psikolojisi tarafından kontrol edildiğine inanıyorum. Psikolojiniz yorulmadıysa beyniniz yorulmaz ama psikolojinizin yorulmaması için yaptığınız işi büyük bir heyecanla yapmanız lazım'' diye yanıtladı.