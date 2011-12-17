-Davutoğlu: Bütün insanlığa ışık tutacak KONYA (A.A) - 17.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Anadolu topraklarından çıkacak yeni anlayışlar, yeni fikirler ve yeni ideallerin bütün insanlığa ışık tutacağına inandıklarını söyledi. Mevlana'nın 738. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Şeb-i Arus töreninde konuşan Davutoğlu, bazı insanların eserlerine, hayata bakışına, zihin dünyasına ve gönül dünyasına girildiğinde aslında bütün insanlığın ortak vicdanına ve ortak gönlüne girildiğini söyledi. O insanların tarihi ve insanlığı aydınlattığını söyleyen Davutoğlu, o insanlardan sonra gelen nesillerin de ancak ve ancak onlara atıfla anlam kazandığını ifade etti. Davutoğlu, "İşte Hazreti Mevlana böyle zirve insanlardan biriydi. Hazreti Mevlana'yı büyük kılan, Hazreti Mevlana'nın eserlerini kalıcı kılan işte buydu" dedi. Mevlana'nın bütün insanları ilgilendiren kadim soruları kendine sorduğunu, onlarla hesaplaştığını, yüzleştiğini ve tefekkür ettiğini belirten Davutoğlu, Mevlana'nın insanoğlunun davranışına yepyeni bir anlam kazandırdığını söyledi. -"Şeb-i Arus budur"- İnsanoğlunun bu dünyadaki en büyük sorusunun varoluşun anlamlandırılması sorusu olduğuna işaret eden Davutoğlu, şunları kaydetti: "Gerçek bir insan bütün bir insanlığın varoluşunu anlamlandırmak için önce kendi dünyasına döner, kendi dünyasıyla yüzleşir, kendi gönlünde zenginleşir, hesaplaşır, çile çeker ve sonra da varoluşun anlamıyla ilgili yeni boyutlar kazandırır insanlara. Şeb-i Arus budur. Şeb-i Arus hakkıyla idrak edildiğinde sadece bir geceye mahsus değildir, bir hayat felsefesidir." -Anadolu ruhu- Mevlana'nın yaşadığı dönemdeki bütün medeniyetlerle bir şekilde temasa geçtiğini anlatan Davutoğlu, Konya'yı "büyük medeniyetin büyük başkenti yapan ruhun" da Hazreti Mevlana ile birlikte taşındığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Tarihle metafiziğin, teoriyle pratiğin, varoluşla anlamın buluştuğu yer Konya, o anlamla buluşan Hazreti Mevlana olmuştur. Biz Konyalılar bu hakikati ne kadar özümsersek ancak o zaman Hazreti Mevlana'nın bu büyük mekanına layık hemşehriler olabiliriz. Biz, bu büyük medeniyetin temsilcileri, insanlığı aydınlatan medeniyetin temsilcileri, dünyanın her bir köşesine ister diplomasi yoluyla, ister siyaset yoluyla, ister iktisat yoluyla, ister ilim ve irfan yoluyla olsun, dünyaya, her bir köşesine bu ruhu taşıdığımız zaman, bu topraklardan, Anadolu ruhundan bu dünyaya yeni bir ufuk çıkar. Biz buna inanıyoruz." Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gelemediğini ancak selamlarını gönderdiğini ifade eden Davutoğlu, diğer taraftan Türkiye dostu olan ve "Mevlana aşığı" olduğunu belirten Ürdün Başbakanı Avn El Hasavne'nin törene katıldığını söyledi. Aslında bugün takip ettikleri diplomasinin ilhamını Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdünden aldıklarını belirten Davutoğlu, öfkeye kapılmadan, şefkat ve merhametle, cömertlikle insanlara yaklaşmaya çalıştıklarını kaydetti.