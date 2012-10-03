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Başbakan ve Davutoğlu resmi konutlarında olağanüstü toplantıda

Dışişleri'ndeki toplantıda bundan sonra atılacak adımlar ve diplomasi trafiğinin masaya yatırıldığı ifade ediliyor

03 Ekim 2012 21:01

Suriye tarafından Şanlıurfa, Akçakale’ye düşen top mermisi yüzünden 4’ü çocuk, 1’i kadın 5 kişi öldü. Olayın ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık Konutu'nda toplantı yaptığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise bürokratlarıyla Dışişleri Bakanlığı'nda acil toplantı düzenliyor.

Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel ile telefonda görüştü ve yaşanan olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Davutoğlu, Genelkurmay Başkanlığı ile Şanlıurfa Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama istedi. Davutoğlu'nun BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve rap Ligi ve BM temsilcisi İbrahimi ile görüşerek olayla ilgili bilgileri aktardığı öğrenildi.

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