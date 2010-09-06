-DAVUTOĞLU, BULGAR MESLEKTAŞIYLA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ ARKARA (A.A) - 05.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davuutoğlu bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Mladenov ile iki kez telefonla görüştü. Bakan Davutoğlu'nun Bulgar muhatabıyla, son dönemde Bulgaristan'da yaşanan seçilmiş Müftü sorununu çözmek amacıyla görüştüğü belirtildi. Bulgaristan'da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu, kendilerinin seçtiği Müftü Mustafa Aliş Haci yerine eski ajan, emekli yarbay Nedim Gencev'in atanmasını uzun süredir protesto ediyor.