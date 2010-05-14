Davutoğlu: Bu ziyaret devrim niteliğinde

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan vizelerin karşılıklı kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı ‘devrim niteliğinde bir adım’ diye nitelerken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bugünkü Yunanistan ziyaretinin de bu ‘devrim niteliğinde’ olacağını dile getirdi.





‘Bu yaz vizesiz seyahat başlayacak’



Habertürk televizyonuna değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Rus Devlet Başkanı Dimitri Medvedev’in önceki günkü Ankara ziyatinde imzalanan anlaşmayla bu yaz içinde Rus turistlerin Türkiye’ye vizesiz gelebileceklerini, Türkiye’den Rusya’ya gidecek iş adamları, aydınlar ve turistlerin hiçbir vize engeline takılmadan rahatlıkla seyahat edebileceklerini söyledi. Son beş yılda Türkiye-Rusya ilişkilerinin doğasının değiştiğini, rekabet değil, işbirliği ve ekonomileri entegrasyona dönüştürme iradesi sergilediklerini, bunun Balkanlar’dan Çin’e kadar uzanan bölgede istikrara ciddi katkı sağlayacak bir değişim olduğunu anlatan Davutoğlu, enerji anlaşmaları için “İki ülke arasında Avrasya ölçekli bir enerji rekabeti olduğu tezini çürüten bir yaklaşımdır. Biz rekabet alanından işbirliği alanına, entegrasyon alanına nasıl geçilebileceğinin çok güzel modellerinden birini Rusya ile kuruyoruz” diye konuştu.



Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi modelinin Türkiye’nin geliştirdiği bir model olduğunu ve konsey oluşturulan ülkelerle ekonomik anlamda bütünleşme sağlanması halinde, bunun Türkiye ekonomisine ciddi katkısı olacağını sözlerine ekledi. Erdoğan’ın bugün başlayacak Atina ziyaretiyle öncelikle ilişkilerde psikolojik değişim yaratmaya, rakiplik algısını değiştirmeye çalıştıklarını aktardı. “Hedefimiz sadece gerilimleri minimize etmek değil. İşbirliği alanlarını öylesine maksimize edelim ki, tarafların zihninde gerilim diye bir mantık doğmasın. Erdoğan’ın ziyareti bu anlamda devrim niteliğinde” diyen Davutoğlu, Yunanistan ile ilişkilerde ekonomik entegrasyona gitmek istediklerini, her alanda ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını anlattı.

Donma evresine giren Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme süreci için “Geri dönülmesi kimsenin çıkarına değil. Ne Türkiye’nin, ne Ermenistan’ın, hatta daha iddialı söyleyeyim, ne de Azerbaycan’ın...” diyen Davutoğlu, Türkiye’nin Balkanlar gibi Kafkaslar’da da ‘psikolojik devrimi’ gerçekleştireceğini iddia etti.



Dışişleri Bakanı, Erdoğan’ın pazartesi Azerbaycan ziyaretini erteleyip Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Tahran’a gitmesiyle ilgili, ziyarettin‘somut sonuç alacaklarına kani olmaları’ gerektiği mesajını verdi.





‘Tahran’dan adım bekliyoruz’



Davutoğlu “Mesele sadece üçlü (İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad-Erdoğan-Lula) zirve yapmak değil. Böyle bir zirve yapılacaksa sonuç almak isteriz” dedi. 5+1 grubu adına AB Dışişleri Bakanı Catherine Ashton ile İranlı nükleer başmüzakereci Said Celili’yi Türkiye’de görüştürme planıyla ilgili de “İki tarafın giçerik ve tarih konusunda anlaşması gerek” bilgisini verdi. Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de telefonda İran’ı konuştu.





