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Davutoğlu: Bu sadece bir başlangıç

Filistin'in BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünü kazanmasına ilişkin, Davutoğlu:'Bu sadece bir başlangıç. İnşallah Filistin'in bayrağının bütün BM kuruluşlarında tam üye olarak dalgalandığını da göreceğiz' dedi.

30 Kasım 2012 10:11

Filistin'in BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsünü kazanmasının ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla New York Türkevi'nde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Davutoğlu, bu binada çok resepsiyona katıldıklarını ancak bu akşamkinin en anlamlı ve en tarihi resepsiyon olduğunu belirterek, "Bu Filistin halkının zaferidir. Bu zafer, Filistin halkının kutsal toprakları için hayatlarını veren şehitlerindir. Hayatını verenleri, yakınlarını, Batı Şeria'da ve de Gazze'de yaşayan bütün Filistinlileri selamlıyorum" dedi.

Kararın 138 oyla kabul edildiğini hatırlatan Davutoğlu, "Bu sonuç, uluslararası toplumun bir çağrısıdır. Öte yandan sadece 9 ülke hayır oyu verdi. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah Filistin'in bayrağının bütün BM kuruluşlarında tam üye olarak dalgalandığını da göreceğiz" diye konuştu.

Abbas'a, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında ve tarafında olacağını söyleyen Davutoğlu, "Çünkü sizin tarafınız tarihin doğru tarafında" dedi.

Davutoğlu, konuşmasının ardından "BM üyesi Filistin Devleti'nin Başkanı" Mahmud Abbas'ı konuşmasını yapması için mikrofona davet ettiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da yaptığı konuşmada, bugünün kendileri için tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Filistin'in haklarını barış ve müzakere yoluyla elde edeceklerine söz verdiklerini kaydeden Abbas, hedeflerine ulaşmak için barış yoluyla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Uluslararası toplumun kendilerini desteklemesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Abbas, "Bu özel güne Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve Türk halkına bugün bizimle omuz omuza durdukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarın(1 Aralık 2012) kendileri için yeni bir yolun başlayacağını vurgulayan Abbas, "Bu akşamki mutluluğumuzu gölgelemek istemem ama önümüzdeki yol meşakkatlerle dolu olacak. Şimdi Filistin uzlaşısının zamanı" diye konuştu.(ntvmsnbc.com)

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