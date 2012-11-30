BM'de tarihi karar; Filistin 'gözlemci devlet' statüsü kazandı

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Filistin'in talebi için 138 ülke, ''evet'', 9 ülke ''hayır'' oyu kullandı, 41 ülke çekimser kaldı. Böylece BM'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü kazanan Filistin, BM sistemindeki temsil imkanını bir adım ileriye taşıdı. Filistin bu kararla İsrail'in işgali, illegal yerleşimleri ve saldırılarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyabilecek.

Geçen yıl tam üyelik başvurusu yapan Filistin'in bu talebi Güvenlik Konseyi'nde engellenmiş ancak UNESCO'ca kabul edilmişti. ABD, bu nedenle UNESCO'ya yaptığı yardımları azaltmıştı.

Bu sonucun ardından ABD'nin diğer organizasyonlara yaptığı yardımlarda da azaltmaya gidebileceği, İsrail'in ise yerleşim faaliyetlerine hız verebileceği belirtiliyor.

ABD: Talihsiz karar

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Rice, kararın barış sürecinde büyük bir engel oluşturacağını savundu

ABD Dışişleri Bakanı Clinton, oylamanın barış sürecini zedeleyecek talihsiz bir karar olduğunu belirtti.

Davutoğlu: Filistin bayrağı bu binada dalgalanmalı

BM’deki oylama öncesinde kürsüye çıkarak Genel Kurul üyelerine hitap eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yıllarca Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara göz kapandığını söyleyerek, “Gazze’de insanlar açık hapishanede yaşıyor. Yıllarca zulme uğradılar, katledilip, toprakların edindiler. Onlara daha iyi bir gelecek sağlamak için bugün burada Filistin halkının arkasında durmalıyız. “ dedi.

Konuşması defalarca alkışlarla kesilen Davutoğlu şöyle devam etti; Filistin halkının yıllardır yaşadığı en önemli sorunları Onurlarını koruyamamaları oldu. Filistin bayrağı bu binada dalgalanmalı. Filistin tam üye olana kadar onlarla omuz omuza olmalıyız. Filistin halkının yaşadığı sorunlara yıllarca bahaneler uyduruldu. Filistin şimdi değil se ne zaman BM’ye üye olacak? Kudüs, Filistin’in sonsuza dek başkenti olacaktır.

İsrail'e Uluslararası Ceza Mahkemesi yolu

BM’de üye olmayan gözlemci devletlerin “egemenliği” tanındığından, Filistin için bu sıfat büyük önem taşıyor. BM’de şu anda “üye olmayan gözlemci devlet” statüsüne sahip tek devlet Vatikan. BM toplantılarına ve Genel Kurul çalışmalarına “gözlemci” olarak katılma hakkına sahip. Filistin’in yeni statüsüyle BM kuruluşlarına katılımının önü açılıyor. Böylece İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yürütülen yerleşim faaliyetleri, askeri saldırıları gibi konularda Filistin’e Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurma imkânı doğuyor.

Razi Canikligil'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberinin bir bölümü ise şöyle: Bu sonucun ardından ABD'nin diğer organizasyonlara yaptığı yardımlarda da azaltmaya gidebileceği, İsrail'in ise yerleşim faaliyetlerine hız verebileceği belirtiliyor.

İlk kutlama Türk Evi'nde yapılacak

Bugünkü oturuma katılmak için New York’a giden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la görüştü. Davutoğlu’na teşekkür eden Filistinli mevkidaşı Riyad Maliki, oylamanın ardından ilk kutlamayı da Türkevi’nde yapacaklarını söyledi. Arap ülkelerinden hiçbir bakanının oturuma katılması beklenmiyor. Filistin’in BM’de temsili ilk kez 1974’te o zamana kadar “terörist” denilen FKÖ’nün oturumlara davet edilmesiyle başladı.