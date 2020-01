Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TSK'nın yönetime el koymasını değerlendirdi. Davutoğlu, "Bu gece karanlık olabilir ama yarın onurumuzun yükseldiği gün olacak!" dedi.

NTV'de canlı yayına bağlanan Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Her şeyden önce hayırlı geceler. Bu gece hepimiz için bir onur gecesidir, hepimiz için onuru yükseltme gecesidir. Bu gece karanlık olabilir ama yarın onurumuzun yükseleceği gün olacak. Omuz omuza, her siyasi görüşe, her etnik, mezhebi duruşa sahip vatandaşlarım, bugün onurumuzu koruma günü.

TSK’nın onurlu subaylarımıza sesleniyorum, bütün mensuplarımızın milletimizle omuz omuza durma günüdür. Ben bu silahlı kuvvetlerle çalışan bir başbakan olarak sizlere güveniyorum. Milletin iradesine saygılı ve milletin içinden çıkmış parlamentosuna, hükümetine sadık kalacaksınız. Milletimiz bir sınavla karşı karşıya. Bilsinler ki bu millet geleneğini kolay kurmamıştır. Ben bu zor gecede güzel bir aydınlık güne doğacağımız inancındayım.