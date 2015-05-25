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Politika

Davutoğlu: Biz Ortadoğu'nun hamisiyiz

Başbakan Davutoğlu, Tekirdağ'da konuştu

25 Mayıs 2015 22:28

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu, Tekirdağ'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. 

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle

Şimdi bir Kemal daha çıktı. Bu Kemal ne Yahya Kemal'i bilir ne Mustafa Kemal'i ne de Namık Kemal'i bilir.

Bizim davamız bir milleti kuşatma davasıdır

Gençliğe sahip çıkan kim?

-Türk Hava Yolları ile konuştuk ve anlaştık.

İkinci yarı başlıyor. 12 yıl içinde olağanüstü hizmetler gerçekleştirdik. 

2023'de daha büyük hedeflerle yürüyoruz.

Bizim notere ihtiyacımız yok biz söz verdiğimizde bunu mutlaka gerçekleştiririz. Bizim farkımız bu.

Biz Ortadoğu'nun hamisiyiz.

 

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