Davutoğlu: Biz Esed'e karşıyız

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim için Suriye'deki Müslümanlarla Hristiyanlar, Sünnilerle Museviler arasında hiçbir fark yok. Suriyeli Suriyelidir. Kökeni ne olursa olsun hepsi bizim kardeşimizdir. Biz Esad'a karşıyız. Onun görüşü, mezhebi nedeniyle değil. Onun baskı rejimi var biz ona karşıyız.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Adalet" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Küresel Forumu'nda konuştu.

Bugün artık BM sistemine yeni bir reform getirilmesi gerektiğini kaydeden Davutoğlu, "Çünkü bu karar alma sürecine adil katılım bugünkü haliyle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki güç dengelerine uymuyor. Bugün yeni bir karar alma sürecine ihtiyaç vardır. Türkiye olarak biz pek çok platformda dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BM'de değişime ihtiyaç var ama bu reform için herkesin büyük çaba sarf etmesi gerekiyor" diyen Davautoğlu, Türkiye'nin bu değişimi desteklediğini dile getirdi. Davutoğlu, "Küresel düzeyde ekonomik adalet, adil paylaşım demektir. Küresel ekonomi verimli ekonomik mekanizmaların makinesi olarak görülebilir. Ancak bugünkü durum göstermektedir ki en etkin ekonomik sistemler bile muazzam bir krizle karşı karşıya gelebilir. O zaman verimlilik ve dağılımın doğru bir şekilde dengelenmesi gerekiyor. Ekonomik dağılımda bir dengesizlik ortaya çıkarsa dünyaya pek çok sorunlar ortaya çıkar. Bu nedenle biz tüm çabaları destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kapsayıcı olmalıyız

Davutoğlu, bazı merkezlerin nefret kültürünü geliştirmeye çalıştığının altını çizerek, şunları söyledi: "Biz birbirimize hitap etmeliyiz. Biz Müslümanlar ne talep ediyoruz? Biz kültürel değerlerine gösterilen aynı saygıyı görmek istiyoruz. Yahudilik camiasında bir nefret söylemi olursa bu diğer dinlere de yayılır. Budizm'e, İslamiyet'e, diğer dinlere. Ortak değerler olmalı. Bugün kültürdeki ortak değer dediğimiz şeyin temel normu kapsayıcılık. Kapsayıcı olmalıyız. Küresel, kültürel düzeyde dışlayıcı değil, kapsayıcı olmalıyız. Türkiye bunların hepsini küresel düzeyde desteklemektir."

Bölgesel alt sistemik düzeyler olmadığı sürece küresel barış veya adaletin olamayacağını belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, her şeyden önce politikada kapsamlı ve katılımcı bir siyasi platform istediklerini söyledi. Davutoğlu, bugün yeni bir Ortadoğu'yu desteklediklerini ifade ederek, "Bunu yaparken de mevcut toprak bütünlüğüne saygımız tam. Ama bu sınırların birer Berlin duvarı olarak görülmediği bir Ortadoğu istiyoruz. Komşular arasında açık kapı olmalı. Sınır olmalı ama sınır önemini kaybetmeli. Bu çevrede artık insanların, malların, sermayenin ve fikirlerin tam bir dolaşım serbestliği içinde olmasını istiyoruz" dedi.

Suriye Suriyelidir

Suriye'de yaşanan olaylara da değinen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim için Suriye'deki Müslümanlarla Hristiyanlar, Sünnilerle Museviler arasında hiçbir fark yok. Suriyeli Suriyelidir. Kökeni ne olursa olsun hepsi bizim kardeşimizdir. Biz Esad'a karşıyız. Onun görüşü, mezhebi nedeniyle değil. Onun baskı rejimi var biz ona karşıyız. Geçmişte iyi ilişkiler içindeydik ama gördük ki adalet yolundan ayrılıyor ve halkına karşına karşı baskıcı bir süreç başlatmış durumda. O zaman daha açık bir tutum almaya girdik. Bütün bu iç politikalar da emini ki günün birinde bölgemiz insanları kendi haklarına sahip olacaklar ve aynı adalet anlayışına sahip olacağız. Biz onuru için savaşan insanların yanındayız. Biz Hama, Humus, Halep kentlerinde yaşayanların da yanındayız. Bütün çabamızla onların onurunun ayakta kalmasını sağlıyoruz. İnsan onuru insanlığın en değerli ögesidir. İnsan onurunun gerçekleşmesi için adalet gerekiyor. Adaletten kaçınmak mümkün değildir. Küresel, bölgesel ve yerel arenada adalet tecelli eder ve Türkiye'de her zaman ve sonsuza kadar adaletin tecelli ettiği yerde olacaktır" diye konuştu.