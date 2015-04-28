Davutoğlu: Biz doğduğumuz anda ölüme teslim olmuşuz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisi AKP'nin Rize'de düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, CHP ve HDP'nin işbirliği içerisinde olduğunu iddia ederek, "Türk Baasçıları ile Kürt Baasçıları yan yana" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şu şekilde:

-Yeni bir atılım hamlesine başlıyoruz. Roketin fırlaması gibi ilk fırlamayı geçtik ilerliyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın selamlarını da size iletiyorum.

-Nerede başarı hikayen Kılıçdaroğlu. Aldığın her işi yarım bıraktın. Gelsin başarı hikayesini Tenzile Ana’nın oğlunda görsün. 28 Şubat’ta Kılıçdaroğlu kendi küçük dünyasında yaşarken sayın cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye cezaevine gönderdiler. Ama durdurabildiler mi?

'Cumhurbaşkanımız başbakanken darbelerle önümüzü kesmek istediler'

-Muhtar bile olamaz dediler cumhurbaşkanı oldu mu? Bir başarı hikayesi eğer yazılmışsa bu tarihin ve milletin hanesine yazılmıştır. Daha sonra cumhurbaşkanımız başbakanken darbelerle önümüzü kesmek istediler. 27 Nisan’da kimse halkın seçtiği başbakana talimat veremez dedi. İşte Rizeli bir liderin basireti bu.

-Kılıçdaroğlu öğrensin değil mi Rizeliler. Buraya gelebilir mi?Geçtiğimiz yıllarda Rizeliler gecesine gitti. Temek keman çalmaya başladı diye söze girdi.Daha keman ile kemençeyi bile bilmiyor. Şimdi başarı hikayesi diyor yürüyen merdivene tersten biniyor. Yürüyen merdivene tersten binen biri milleti doğru yola götürebilir mi?

'Biz doğduğumuz anda ölüme teslim olmuşuz'

-Şimdi karşımızda bir cephe oluşturuyorlar. CHP, HDP, Paralel yapı… MHP’de köşede bekliyor ne zaman katılırım da çatı adayı başbakan yaparım diye.

-Yaşananları gördünüz. HSYK cevabını verdi.

-Dün bunlardan biri cumhurbaşkanımız ve beni alenen ölümle tehdit ediyor. Ya bunlar bizi tanımamışlar. Biz doğduğumuz anda ölüme teslim olmuşuz.

-Biz bu toprakları terk eder miyiz. Peki onların hocası nerede? Pensilvanya’da… Biz 'gel' dedik. Gelmedi. Meğer tuzak kuruyormuş.

HDP çıksın açıklasın paralelcilerle ne işi var? CHP çıksın paralelcilerle ne konuşuyorlar?

-CHP Genel Başkan Yardımcısı “HDP barajı aşsın diye HDP’ye dikkatli davranıyoruz” dedi. Türk Baasçıları ile Kürt Baasçıları yan yana. Ekrem Dumanlı Diyarbakır’da arka kapıdan girerek Gültan Kışanak’la görüşüyor.

-HDP çıksın açıklasın paralelcilerle ne işi var? CHP çıksın paralelcilerle ne konuşuyorlar, HDP ile ne işleri var açıklasın. Plan belli Ak Parti’nin yükselişini durdurmak istiyorlar.

-Bakın ikna odaları kuran Nur Serter Meclis dışı. Kimler meclise giriyor? Başörtülü bacılarımız...

-Rizeli Ahmet'i bağrınıza basacak mısınız? Bu seçimde Konya'yı da geçecek misiniz... Bir kulağım Rize'de bir kulağım Konya'da olacak.