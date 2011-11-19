-Davutoğlu: ''Bir damla kanının bile hesabı sorulacak'' İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'da öldürülen Türk vatandaşlarına ilişkin, ''Bu, Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın'' dedi. Davutoğlu, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı kapsamında yapılan Bakanlar Oturumunda, son dönemde Almanya'da öldürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili görüşlerini paylaşarak, şunları kaydetti: 'Sizin önünüzü açmak durumundayız. Ama vatandaşlarımızın güvenliği ve hukuku da Türk devletinin teminatı altındadır. Hepsinin hakkını hukukunu sonuna kadar takip edeceğiz. Bunun en çarpıcı örneği Libya'daki tahliyelerde görüldü. Şirketlerimize teşekkür borçluyuz. Muhteşem bir millet -devlet beraberliğinin içinde bir hafta içinde 25 bin vatandaşımızı şirketlerimizin yardımıyla aldık çıkardık ve bir kişinin burnu kanamadı. Bu, aynı şekilde Almanya'daki her vatandaşımızın bir damla kanının dahi hesabı sorulacak bir meseledir. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. Özellikle son çıkan haberden sonra yakından takip ediyoruz. Bütün hukuki çalışmaları yapacağız. Bu kardeşlerimizin şehit edilmesi, özellikle şehit ifadesini kullanıyorum çünkü siyaseten öldürüldüler. Adli bir vaka sebebiyle değil. Bir ırkçılık dolayısıyla, Türk oldukları için öldürüldüler, onları şehit addediyoruz. Bizim onurla taşıdığımız kimlik sebebiyle öldürüldüler. Onların hukukunu da sonuna kadar takip ederiz. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın Türkiye Cumhuriyeti devletinin kudretinden de kimsenin tereddüdü olmasın. Bu meselenin takipçisi olmaya devam edeceğiz.''